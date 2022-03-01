У Львові повністю заборонили продаж алкоголю

Через війну в Україні, від 1 березня у Львові вирішили повністю заборонити продаж алкогольних напоїв.

Заборона продажу алкоголю стосується як магазинів та мереж, так і закладів громадського харчування.

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Всі, хто порушить це правило, відповідатиме перед законом.

Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при прийнятті таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження – будуть відповідати перед законом, – заявив Садовий.

За словами мера Львова, наша армія воює з окупантом, а на наші міста сипляться авіаудари. "Святкувати будемо після перемоги!", – додав він.

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Текст публікації Андрія Садового:

Враховуючи напруження на фронті, від сьогодні у Львові повністю заборонено продаж алкогольних напоїв. Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при прийнятті таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження – будуть відповідати перед законом.

Наголошую, це стосується як магазинів та мереж, так і закладів громадського харчування. Наша армія воює з окупантом, а на наші міста сипляться авіаудари. Святкувати будемо після перемоги!