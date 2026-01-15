Укр Рус
15 січня, 07:26
Оновлено - 07:55, 15 січня

У Львові "Шахед" упав біля пам'ятника Бандері: вибуховою хвилею зачепило людину

Надія Батюк, Андрій Шляхтін

Росія вдарила по Львову вранці 15 січня. Є інформація про влучання. Зокрема, ворожий дрон упав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на голову Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового

Ще один ворожий удар У Києві пролунали вибухи: уламки БпЛА впали на житловий будинок

Які наслідки атаки на Львів?

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за уточненою інформацією, ворожий безпілотник влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери у Львові. Попередньо, без жертв і постраждалих.

Водночас мер Львова Андрій Садовий уточнив, що вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Крім того, повибивало вікна у будинках поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.

Російський дрон впав поблизу пам'ятника Бандері: відео з соцмереж Садового

Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце – те, чого агресор боїться найбільше,
 – написав Садовий.

Він також додав, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

