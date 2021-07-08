У Львові нардеп Юрченко на Mustang скоїв аварію і напав на водія
Джерело:24 канал
У Львові народний депутат Олександр Юрченко, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. Згодом народний обранець накинувся на постраждалого водія і побив його.
Окрім того, Юрченко відібрав у водія смартфон. Інцидент стався у Львові на Площі Міцкевича.
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Деталі ДТП
- Юрченко виїжджав заднім ходом з платного паркування, але не розрахував свої сили і вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
- Народний обранець намагався втекти з місця події. Однак не зміг, бо дорогу заблокували інші автівки.
- Постраждалий водій почав знімати Юрченка на відео. Тоді політик кинувся на чоловіка і вирвав телефон йому з рук.
Коментар постраждалого водія
- Всеволод Боровець – водій Volkswagen Jetta – заявив: Юрченко йому погрожував фізично та наголошував, що має великі зв'язки. Нардеп обіцяв постраждалому "створити проблеми".
- Потерпілий також стверджує, що координація рухів нардепа була порушена. Окрім того, за словами постраждалого, у політика були "ненормальні зіниці".
Що показав результат тесту
Політик Гео Лерос на своїй фейсбук-сторінці опублікував результат тесту на наркотичне сп'яніння, який нібито належить Юрченку. Лерос заявив, що у крові Юрченка знайшли важкі наркотики.
Заява поліції
У коментарі 24 каналу Катерина Рибій – речниця патрульної поліції Львівської області – заявила, що патрульна поліція отримала виклик про ДТП на площі Міцкевича.
За словами Рибій, після прибуття патрульні виявили 2 водіїв та людей, які перебували поряд. Правоохоронці склали адміністративний протокол про порушення ПДР.
Під час складання виникли підозри, що водій Ford Mustang міг перебувати в стані сп'яніння. Обидва водії пройшли медичну експертизу. Те, чи був водій Ford Mustang у стані наркотичного сп'яніння – вирішить суд,
– наголосила речниця.
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