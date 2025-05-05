"Не просто прикрий випадок": Садовий відреагував на образу ветерана у львівському банку

Андрій Садовий відреагував на скандал із військовослужбовцем, якого образили в одному з відділень місцевого банку. За словами мера Львова, не можна мовчати, коли стаються такі речі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Садового.

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Садовий відреагував на скандал із ветераном у Львові

Андрій Садовий заявив, що не всі ветерани ходять у формі та не всі мають видимі шрами, однак кожен з них пройшов своє пекло.

Львів був і залишається містом шани до Захисників. Саме тому ми не можемо мовчати, коли стається таке, як розповів один із наших військових – приниження, образи, публічне знецінення його служби,

– наголосив міський голова.

Він закликав українців не забувати, що війна триває, і поруч живуть люди, які втратили здоров'я, близьких та спокій. У такі часи, переконаний Садовий, людяність важливіша за будь-які крики.

За словами мера Львова, зараз потрібно бути опорою одне для одного, а не ще однією травмою.

Це важкі часи. Але якщо ми не триматимемось купи, не підтримуватимемо тих, хто боронив Україну, – то для чого тоді все це?

– підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно у львівському відділенні одного з банків стався інцидент: військовослужбовця образили через те, що його обслуговували поза чергою. Захисник нещодавно повернувся з фронту з важким діагнозом – повна закупорка внутрішньої сонної артерії.