Лікар Львівського обласного центру екстреної допомоги Ігор Орлов помер від ускладнень коронавірусу 3 жовтня. Він працював медиком понад 45 років

Після тривалої боротьби з коронавірусом помер старший лікар оперативно-диспетчерського відділу ЛОЦЕМД МК. Орлов обіймав посаду старшого лікаря понад 20 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.

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Суботній ранок сколихнула сумна новина – після тривалої боротьби з COVID-19 у вічність відійшов наш багаторічний колега,

– повідомили у лікарні.

У соцмережі пишуть, що Орлов був справжнім професіоналом.

"Не стало Ігора Босивоча – прекрасної людини, фахівця, який більше 35 років був старшим лікарем зміни. Бракуватиме його досвіду, знань, порад", – підкреслили колеги померлого.



Померлий від коронавірусу лікар Ігор Орлов / Фото Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.