Львів підтверджує статус міста не лише кави, а й джазу: як відбувається Leopolis Jazz Fest

У Львові розпочався Leopolis Jazz Fest. Джазмени з різних країн світу вже з'їхалися сюди. Однак щоб послухати їх у партері чи в пікніковій зоні, треба дотримуватися суворих карантинних правил.

Відвідувачів тестують на коронавірус. Та навіть якщо результат негативний – перебування у масці все одно обов'язкове. На локаціях – лише безготівковий розрахунок.

До теми Львів, літо, джаз: як пройшов перший день Leopolis Jazz Fest 2021

Сцену на площі Ринок відкрив польський квартет. Там, а ще у дворі Палацу Потоцьких та на сцені імені Едді Рознера у Парку культури лунатиме жива музика аж до понеділка, 28 червня.

Три сцени, а також вуличні майданчики і джаз-бус зберуть понад 200 музикантів із 18 країн світу. Так Львів вкотре планує підтвердити свій знаменитий статус міста не лише кави, а й джазу.

У Львові відбувається Leopolis Jazz Fest: дивіться сюжет

"За кулісами" – потужна підготовка заходу. Адже це перше таке масштабне дійство в Україні в умовах пандемії. Тож відвідувачів тестують на коронавірус.

На сцені з'явиться Seal

Вже сьогодні, 25 червня, на сцену імені Едді Рознера вийде всесвітньовідомий британський співак, володар чотирьох премій Греммі – Seal.

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Навіть якщо не вистачить квитків до партеру у парку культури, завжди можна завітати на три пікнікові зони обабіч. Концерти триватимуть і в середмісті.

Які враження в учасників фестивалю

Учасники гурту Motel Kaiju з Італії Андреа Бруццоне та Альберто Манчіні мають гарні враження від фестивалю та загалом від Львова.

"Ми любимо каву і джаз. Наразі ми не мали часу скуштувати вашу каву, адже нещодавно прибули. Але неодмінно спробуємо. Це прекрасне місто. Захоплені можливістю пробути тут кілька днів", – поділились музиканти.

Також у Leopolis Jazz Fest взяли участь Роб Клірфілд та Ітмар Борохов. Артисти відзначили, що Львів – це красиве місто з красивими людьми.

Журналістка розповіла про Leopolis Jazz Fest: дивіться сюжет 24 каналу