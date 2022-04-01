У Львові виготовляють консерви-термоакумулятори для українських військових
1 квітня 2022 , 00:09Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Телеканал Дом"
У Львові волонтери виготовляють консерви-термоакумулятори для українських захисників. Їх роблять на основі парафіну.
Консерви-термоакумулятори для військових
Цей винахід належить мешканцеві Миколаєва, волонтерові Олександру Липатникову. Справу удосконалив його 16-річний син.
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Спершу готують парафін, тоді плавлять. Також в кожну банку ставлять картон, щоб потім "полум'я" трималося довше.
Боєць може взяти банку і розплавити за допомогою буржуйки або ж кинути на 10 хвилин у воду. Отримувати тепло від "консерви" він буде впродовж 4 годин,
– розповів Липатников.
Так, тепер спільно з Українським католицьким університетом та Львівською мануфактурою свічок щодня виробляються до тисячі таких "консерв" для бійців.
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