У Львові встановили головну ялинку міста: який вигляд має красуня

У Львові біля Оперного театру встановили головну ялинку міста. Її урочисто засвітять 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая.

До слова, ялинку подарував місту Йосип і Галина Панас. Дерево зростало на їхньому власному подвір'ї у Білогорщі, але воно стало завеликим.

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Який вигляд має головна ялинка міста

Ялинка росла на подвір'ї Йосипа та Галини Панас протягом 20 років. Чоловік розповів, що привіз саджанець з Карпат й посадив на власному подвір'ї. Він також поділився, що ялинку поливали разом з квітами й особливо не доглядали.

За 20 років дерево виросло заввишки 4 метрів. Йосип та Ганна зізналися, що ялинка почала вже заважати й сусідам. Особливо було господарям страшно, коли починався потужний вітер. Тому подружжя вирішило подарувати ялинку місту, аби порадувати українців.

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До слова, на прикраси для ялинки не витрачатимуть коштів. Її "одягнуть" у гірлянди, які закупили ще у 2018 році. На верхівку замість зірки планують встановити протитанкового "їжака", якого зробили торік зі старих трамвайних рейок на підприємстві "Львівелектротранс". У Львівській міській раді також наголосили, що у випадку відключення електроенергії на проспекті Свободи, ялинку окремо підсвічувати не будуть.

Урочисто засвітити ялинку планують 5 грудня.

Ялинку встановили безкоштовно

Окрім того, що з бюджету міста не витратили коштів на ялинку, встановили дерево також безкоштовно. Заступник директора комунального підприємства "Зелений Львів" Андрій Шульський розповів, що кран для встановлення дерева підприємці надали безоплатно, а комунальники – й так не беруть коштів за свою роботу.

Місто не витратило жодної копійки,

– наголосив Шульський.

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