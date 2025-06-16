Біля житлового будинку у Львові виявили 138 артилерійських снарядів часів Другої світової

Сапери вилучили 138 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни у Львові. Про знахідку повідомив господар помешкання.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про знахідку у Львові

Сапери ДСНС вилучили 138 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни на території приватного житлового будинку. Це знайшов господар помешкання та зателефонував у 101.

Сапери знайшли снаряди на території приватного будинку / Фото ДСНС Львівщини

У департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА також розповіли про подію. Там зазначили, що снаряди знайшли під час копання траншеї в садовому кооперативі "Троянда", на відстані 5 метрів від житлового будинку.

Памʼятайте: навіть боєприпаси часів минулих війн є небезпечними,

– нагадали сапери.

Вони розповіли, що потрібно робити після виявлення підозрілого предмета. Зокрема, співробітники ДСНС порадили такі кроки: