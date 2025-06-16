Біля житлового будинку у Львові виявили 138 артилерійських снарядів часів Другої світової
- У Львові сапери вилучили 138 артилерійських снарядів часів Другої світової війни біля житлового будинку.
- Снаряди були виявлені господарем під час копання траншеї у садовому кооперативі "Троянда".
- ДСНС нагадує про небезпеку боєприпасів, закликаючи не підходити до підозрілих предметів і телефонувати 101.
Сапери вилучили 138 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни у Львові. Про знахідку повідомив господар помешкання.
Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Що відомо про знахідку у Львові
Сапери ДСНС вилучили 138 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни на території приватного житлового будинку. Це знайшов господар помешкання та зателефонував у 101.
Сапери знайшли снаряди на території приватного будинку / Фото ДСНС Львівщини
У департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА також розповіли про подію. Там зазначили, що снаряди знайшли під час копання траншеї в садовому кооперативі "Троянда", на відстані 5 метрів від житлового будинку.
Памʼятайте: навіть боєприпаси часів минулих війн є небезпечними,
– нагадали сапери.
Вони розповіли, що потрібно робити після виявлення підозрілого предмета. Зокрема, співробітники ДСНС порадили такі кроки:
- Не підходьте.
- Не чіпайте.
- Телефонуйте 101.