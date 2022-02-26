У Львові знов увімкнули сирени
26 лютого 2022 , 17:20Читать новость на русском
Джерело:Оповіщення населення
У Львові знов увімкнули сирени. Людей повідомляють про повітряну тривогу.
Людей просять зберігати спокій. Також слід вимкнути світло та газ.
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Алгоритм наступних дій
Тоді треба взяти документи, необхідні ліки. Має бути трохи харчів та води і далі треба бігти в найближче укриття.
Про небезпеку варто повідомити також людей з інвалідністю і допомогти їм перейти в укриття. Залишатися там потрібно до наступного сигналу сирени, яка означає відбій повітряної тривоги.
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