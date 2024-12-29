Сотні людей втратили інвалідність після скандалу з МСЕК, – Ляшко

Після гучного скандалу з МСЕК в Україні сотні людей втратили групу інвалідності. Ще майже 400 справ – у процесі розгляду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

До теми МСЕК давали фіктивну інвалідність, а прокурори допомагали: усе, що відомо про скандали

Ляшко розповів деталі про справи з сумнівними інвалідностями

Ляшко повідомив, що правоохоронні органи передали до МОЗ уже понад 2000 справ про надання сумнівних груп інвалідності. Частина осіб уже втратила групу. Мовиться про 188 осіб, які мали фейкову інвалідність.

Ба більше, ще 388 осіб викликано до профільного науково-дослідного інституту для переогляду. У МОЗ підозрюють, що ці особи також можуть мати фейкову інвалідність.

Це показує, що все рано чи пізно стає очевидним,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, що восени у МСЕК почали викривати численні факти корупції. Спочатку викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу. Під час обшуку в неї знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Після цього стало відомо, що Крупа надавала групи інвалідності прокурорам. Це стало причиною для масових розслідувань по країні.