Любителі неліцензійних Windows стикнулися із вірусом, який неможливо видалити

В мережі з’явилось чимало скарг та повідомлень про раптову появу шкідливого додатку, який неможливо видалити, на комп'ютерах під управлінням Windows по всьому світу. Фахівці з безпеки компанії Malwarebytes стверджують, що системи таких користувачів схильні і до подальших атак.

Про це повідомляє 4pda.

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Варто зазначити, що більша частина заражень припала на комп’ютери із неліцензійним програмним забезпеченням.

Розповсюджувачем вірусу став підроблений додаток All-Radio – це російська програма, призначена для прослуховування онлайн-радіо і перегляду телебачення. Однак зловмисники поширили через мережу її зламану і модифіковану версію з метою встановлення трояна на комп'ютери користувачів.

Установка "шкідника" відбувається у фоновому режимі при скачуванні сторонніх додатків. Повідомляється, що з проблемами зіткнулися в основному користувачі, які скачують зломщики ігор та активатори для операційної системи.

Після установки All-Radio 4.27 Portable вірус підключається до власних серверів і докачує свої "оновлення", в тому числі і програму для прихованого майнінгу. Крім того, шкідливе ПЗ може використовуватися для установки інших заражених файлів на комп'ютери користувачів.

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Наразі порада від експертів з інформаційної безпеки одна: не варто використовувати піратське ПЗ і завантажувати інструменти для його злому.

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