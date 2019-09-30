Любов до лотереї та віра у перемогу допомогли киянину виграти мільйон гривень у "Лото-Забава"

Хтось хоче розбагатіти та провести два дні в стилі luxury?

Тоді ставайте мільйонерами "Лото-Забава". Надихайтеся прикладом людини, якій це вже вдалося.

Киянин Валерій Садовенко в лотерею грає давно. За що Фортуна йому не раз віддячувала. Ще за радянських часів чоловіку вдалося виграти "Волгу". У "Лото-Забава" Валерій грає вже майже 20 років. Про те, що стане мільйонером, йому підказала інтуїція. Тому Валерій купив аж 9 білетів на 986-ий тираж. Один з них і приніс довгоочікувану перемогу та забезпечив пану Валерію участь у "КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".

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– Валерію, розкажіть нам, як давно Ви граєте в "Лото-Забава"?

– Давно. З третього тиражу граю. Постійно купував білети. Міг за раз купити п’ять. Загалом купував багато.

– Я знаю, що Ви ще у 1988 році якось виграли автомобіль "Волга". Ви себе вважаєте везучим?

– Та ні. Хіба іноді. Я граю, випробовую свою удачу.

– А хто найбільше зрадів виграшу?

– Я, звісно! Дружина цьому не повірила!

– А як Ви граєте? Чи існує якась система?

– Та ні, такого немає.

– Ви можете пригадати момент, коли виграли? Що Ви тоді відчували? Чи було передчуття?

– Пам’ятаю, що у мене була впевненість, я очікував, що виграю. Коли був розіграш, я це відчув. А за два тижні до того була впевненість, що потрібно грати. Тоді вирішив купити більше – 9 білетів.

– Коли Ви стали мільйонером, як на це відреагували знайомі, друзі?

– Реакція була ого-го! Запитували: "Невже це ти? Та ні – кажу. Але ж там твоє прізвище написане на чеку!" Дивувались усі. Деякі знайомі дзвонили. Одна жінка, з якою колись працював, з такою радістю мене вітала! А в деяких така була реакція – втрачали мову.

– Розкажіть про ваші "Два дні з життя мільйонера" від «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» у Києві. Що найбільше сподобалось?

– Я спершу не погоджувався. Не хотів афішувати. А потім подумав – нехай усі знають. Зате дружині буде радість. Вона за своє життя мало що бачила, то нехай хоч разом покатаємось у лімузині.

– Коли Ви потрапили на ефір програми – хвилювались? Все ж таки багато людей, камер.

– Та ні. Не було хвилювання. У дружини також не було, бо вона працює провізором в аптеці та звикла спілкуватися з великою кількістю людей.

– А сподобалась фотосесія, яку для вас підготували?

– Так, дружині дуже сподобалась. Вона показувала рідним, і по скайпу показувала сестрі.

– А що Вам найбільше запам’яталося за ті два дні?

– Моїй дружині, яка захоплюється малюванням, подарували майстер-клас живопису аквареллю. Їй це дуже сподобалось! А мені запам’яталось знайомство з ведучими "Лото-Забава", народними артистами України – Анатолієм Гнатюком і Ларисою Руснак. Вони виявилися приємними людьми. Багато тоді зустріли хороших людей. Усе так швидко минуло, що й не помітили! Але ж я зараз граю та буду ще грати!

– Що Ви порадите тим, хто ще не виграв?

– Грати! Тоді обов’язково виграють. Є така закономірність: для того щоб щось отримати, потрібно щось вкласти.