Людей з Енергодара евакуйовують у Запоріжжя, також організують гумкоридор

У середу, 9 березня, під егідою Червоного Хреста організовують зелений коридор з Енергодара. Усі охочі зможуть евакуюватися до Запоріжжя.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, режим припинення вогню оголосять 9:00.

Важливо ЗСУ знищили вщент ворожу базу біля Дергачів, ворог відступив до Росії

До Енергодара планують доставити гуманітарну допомогу, зокрема:

інсулін,

деякі медикаменти,

сухі продути для подальшої організації безкоштовних соціальних їдалень в школах та підтримки найбільш незахищених категорій населення.

На зворотному шляху автобуси будуть забирати мирних жителів, бажаючих виїхати з Енергодара. Погоджено також можливість сформувати колону з особистого транспорту, якій дозволено йти услід за автобусами. Всі автобуси та особистий транспорт повинні мати маркування у правому верхньому куті лобового скла у вигляді червоного хреста,

– розповів Орлов.

Місце збору громадян для евакуації – ділянка дороги на вулиці Курчатова, від "червоного" будинку до набережної вбік прогулянкового каналу. Збір мешканців міста та жителів сусідніх сіл орієнтовно з 12:00 до 13:00. Із собою обов'язково потрібно мати документи!

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!