На плавзасобі були 3 дітей і 6 дорослих. До рятувальників щодо інциденту звернулися приблизно о 18 годині.

Інший інцидент Віднесло у відкрите море: десантник 2 години провів у воді під час навчань "Сі Бриз-2021"



Відпочивальники, яких зняли з катамарана / Фото "Думская"

Віднесло досить далеко

Потерпілі повідомили, що через ламання катамарана "Ананда 929", вони не можуть ним керувати. Тоді до них одразу направили пошуково-рятувальний катер.



Відпочивальники на зламаному катамарані / Фото "Думская"

Їх знайшли за 1,5 – 2 кілометри від берега. Людей зняли з аварійного судна та взяли його на буксир. Таким чином катамаран відвезли до яхт-клубу "Сосновий берег".



Рятувальний катер, який направили до людей / Фото "Думская"

Схожа подія на Одещині

5 серпня повідомили, що в Кучурганському лимані на Одещині прикордонникам довелося виловлювати човен із рибалкою. Під час шторму чоловік втратив контроль над своїм човном.

Його почало нести течією в сторону Молдови. Прикордонники знайшли потерпілого лише за кілька метрів від кордону.



Зламаний катамаран на буксирі рятувальників / Фото "Думская"