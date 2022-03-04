Людей закликають не панікувати: у сусідній Молдові відреагували на обстріл ЗАЕС

Російські окупанти безперервно 4 березня обстрілювали Запорізьку АЕС. Через це перед світом постала нова ядерна загроза.

Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що загрози для населення вже немає. Вона зазначила, що найбільше постраждала будівля, яка не належить до технологічної частини заводу.

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"Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляє, що рівень радіації в цьому районі нормальний і продовжує його стежити. Дані Мінприроди показують, що рівень радіації в Республіці Молдова не зростає", – написала Санду.

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