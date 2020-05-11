Люди бояться потрапити у лікарню: яка ситуація у закритому через COVID-19 місті Подільську

Про спалах COVID-19 у Подільську, послаблення карантину на Львівщині та виїзд українців за кордон – у програмі "Після всього" розповіли громадський активіст Віталій Левицький, заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень та експерт з міжнародного права Василь Воскобойник.

Спалах COVID-19 у Подільську

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Громадський активіст Віталій Левицький вважає, що найгірша ситуація на території України із захворюваннями на COVID-19 у Подільську. Усе через корупцію та міського голову Анатолія Іванова, який перебуває на посаді понад 30 років.

На медицину виділялися мізерні кошти. Медицину грабували. Немає належних спеціалістів та належних умов для лікування. Тому така ситуація виникла з вірусом,

– заявив Віталій Левицький.

Активіст пояснив, що з самого початку карантину телефонувати в усі інстанції для того, щоб звернули увагу на Подільськ та міську владу. Але ніхто з чиновників київського рівня та Одеської обласної державної адміністрації не звертав на це уваги.

"Цифра, що понад 300 людей хворих – не є оперативна та наявна статистика. Я думаю, що кожен мешканець міста має хворого, який перебуває дома на лікуванні або у лікарні. Багато людей боїться потрапити у лікарню. Там беруть з людей гроші за медичні препарати та погано годують. Тому ті, хто там вже перебував, розповідають іншим, аби не попадали в лікарню, тому що там просто не лікують", – додав Левицький.

Послаблення карантину на Львівщині

Львівська область стала єдиною в Україні, де наразі не послаблюватимуть обмежувальні заходи через поширення COVID-19. Дату пом'якшення карантину там перенесли на 15 травня. Однак, у ЛОДА не виключають, що це може відбутися й швидше. Про це розповів заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Він підкреслив, що симптоми коронавірусу проявляються не одразу. Тому саме зараз може проявитися нова хвиля захворювання, через вихідні та свята, які були 7 – 10 днів тому.

Якщо ж цього не відбудеться, не виключаю, що завтра чи післязавтра (12 чи 13 травня – 24 канал) ми внесемо зміни у рішення комісії ТЕБ і НС. І, можливо, послаблення карантину буде швидше,

– припустив чиновник.

"Але з урахуванням нових летальних випадків ми все-таки завтра зранку вкотре будемо вивчати ситуацію. Якщо динаміка збільшуватиметься, вживатимемо ті чи інші кроки та не послаблюватимемо", – пояснив Грень.

Більше про послаблення карантину на Львівщині – читайте тут.

Виїзд українців за кордон

Попри те, що у Міністерстві закордонних справ заборонили заробітчанам виїжджати за кордон без спеціального дозволу – щодня збільшується кількість українців, які шукають можливість виїхати в іншу країну, аби заробити гроші. Про це заявив експерт з міжнародного права Василь Воскобойник.

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Пояснив, що українська влада вводить обмеження, адже хоче зробити все, щоб залишити якомога більше українців вдома.

"Хочуть, щоб вони (українці – 24 канал) погодились взяти участь у програмі Кабінету Міністрів України про створення 500 тисяч робочих місць. Це все склалося – і карантин, і повернення українців, але насправді ефект буде протилежний", – сказав Воскобойник

Вже зараз українці шукають будь-яку можливість виїхати за кордон, а коли відкриється транспортне сполучення, то кількість українців, які захочуть виїхати за кордон, тільки збільшиться,

– зауважив експерт.

Він запевнив, що такі дії влади можна вважати антиконституційними, адже кожен українець має право на вільне пересування, зокрема й за кордоном. "Варто пам'ятати, що кордони не закриті і люди, які хочуть поїхати працювати, до прикладу, до Польщі чи Чехії – можуть це зробити, але їхати їм потрібно власним автомобілем", – наголосив Воскобойник.

Більше про українських заробітчан – читайте тут.



Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу

