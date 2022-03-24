Люди-герої, – ядерна експертка нагадала, хто зараз відповідальний за Чорнобиль

Окупанти продовжують тримати у заручниках персонал Чорнобильської атомної електростанції. Лише вони зараз відповідають за роботу в зоні відчуження.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла Ольга Кошерна – експертка з ядерної енергетики. За її словами, персонал Чорнобильської АЕС можна сміливо назвати героями.

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Кошерна: На персоналу зараз основна відповідальність

Кошерна нагадала, що повномасштабна війна Росії проти України призвела до того, що окупанти взяли у заручники 300 людей із персоналу Чорнобильської АЕС, які працювали майже місяць там.

Це люди-герої насправді. Героїчні люди,

– зазначила вона.

Саме на них зараз основна відповідальність за безпеку роботи ядерних установок у зоні відчуження, підкреслила ядерна експертка. "Це 2 сховища й об'єкт укриття", – пояснила Кошерна.

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Нагадаємо, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії Чорнобильська АЕС була захоплена. Лише на 25 добу війни вдалось здійснити часткову ротацію персоналу, який перебував у полоні.

Вдалось вивезти 64 людини. На заміну евакуйованому персоналу до ЧАЕС відправились 46 добровольців-працівників станції, які забезпечуватимуть функціонування станції.