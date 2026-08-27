Люди кидають машини та йдуть пішки: у Києві виник масштабний транспортний колапс

У Києві ввечері 27 серпня виник масштабний транспортний колапс. На дорогах столиці утворилися значні затори, а люди масово залишають транспорт і пішки прямують у бік лівого берега.

Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів.

Що відомо про транспортний колапс у столиці?

У Києві ввечері 27 серпня спостерігаються масштабні проблеми з транспортом. Зокрема, значні затори утворилися на Хрещатику. Також сильно ускладнений рух на ділянці від Бессарабської площі у напрямку Поштової площі.

Київ стоїть у заторах: дивіться відео

Ситуація ускладнилася після серії повітряних тривог у столиці. Протягом дня в Києві вже пролунало 12 сигналів повітряної тривоги.

Київ після 12 повітряних тривог скували затори: дивіться відео

Через транспортний колапс частина містян вирішила залишити автомобілі та продовжити рух пішки. Люди, зокрема, намагаються дістатися з правого на лівий берег Дніпра.

Київ скували затори: дивіться відео

Водіям та пасажирам варто враховувати можливі затримки й, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, у четвер, 27 серпня, Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. У столиці неодноразово оголошували повітряну тривогу, а сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях, через що мешканці міста чули вибухи.

Унаслідок обстрілу Шевченківський район зазнав значних пошкоджень. Зокрема, постраждали будівлі двох освітніх установ, а в одному з навчальних закладів вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкодження зафіксували в одному з комунальних медичних закладів.

В Оболонському та Подільському районах уламки ворожих цілей впали неподалік житлових будинків, у зеленій зоні, на паркувальному майданчику, території гаражного кооперативу та біля дитячого садка. На щастя, в цих місцях інформації про постраждалих не надходило.

Водночас у Голосіївському районі внаслідок атаки загорівся автомобіль, а один із чоловіків отримав поранення. У Печерському районі уламки безпілотника впали на відкритій місцевості неподалік спортивного комплексу, спричинивши займання трави та пошкодження будівлі.

Загалом після російської атаки в Києві постраждали четверо людей, двох із них медики госпіталізували. На місцях падіння уламків продовжують працювати екстрені та комунальні служби, які розбирають наслідки удару.

Російські війська цієї ночі атакували не лише столицю. Близько 03:00 ворог почав запускати по Україні балістичні ракети, а повідомлення про вибухи спершу надійшли із Запоріжжя, Павлограда, Кривого Рогу та Кременчука. Пізніше вибухи пролунали також в Одесі.