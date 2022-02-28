Люди лежать просто посеред вулиць: жахливі наслідки обстрілу окупантів в Харкові

Орієнтовно о 13:08 28 лютого цинічні загарбники з "Градів" завдали масованої атаки по Харкову. У відео, які з'явились за кілька хвилин після трагедії – мертві люди лежать просто посеред вулиць міста.

Попередньо відомо, що атаки завдали по житлових кварталах. Це трапилось тоді, коли на Прип'яті стартували перемовини між Україною та Росією.

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