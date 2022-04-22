Люди не уявляють масштабів, – Данілов пояснив, чому евакуацію не оголосили ще до війни

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що до війни евакуацію мирного населення провести було неможливим. Однією з причин є саме масштаби переселення людей.

Олексій Данілов зазначив, що навіть зараз багато людей з територій, де йдуть активні бойові дії, відмовляються виїжджати. Про це секретар РНБО розповів в інтерв'ю.

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Масштаби евакуації були б величезні

За словами Олексія Данілова, масштаби евакуації до війни були б величезними, бо неможливо було б точно знати, звідки саме потрібно вивезти мирне населення.

Коли люди сидять і роздумують: "От, треба було евакуювати!". Ну, послухайте, для цього треба було чітко розуміти, що це буде саме тут. Ми мали евакуювати всю країну, скажіть, будь ласка? От треба було евакуювати Бучу. Ну, добре. А Чернігів треба було евакуювати? А Суми треба було евакуювати? А Херсон? А Миколаїв? Люди, які це кажуть, вони просто не уявляють масштабів і не уявляють, в який спосіб все це працює,

– заявив Данілов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що українська влада навіть уявити не могла, як росіяни будуть поводитися з мирним населенням.

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