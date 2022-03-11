Люди, які ховаються у київському метро, отримали "бандерольки дружби"

Метрополітен столиці став для людей не лише транспортом, а й укриттям ще з першого дня війни.

Багатьом людям уже просто немає куди повертатися, і цих кілька метрів на підлозі стали для них єдиним домом.

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Сьогодні, українці, які перебувають в укритті Київського метрополітену отримали "Бандерольки дружби".

"Бандерольки дружби". від європейських волонтерів / фото Василя Богдана

Їх зібрали європейські волонтери. У ці бандерольки зібрали предмети першої необхідності. А в деяких посилках були і листівки зі словами підтримки для українців.

Листівки зі словами підтримки / фото Василя Богдана