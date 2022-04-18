Люди загинули на роботі, – Садовий розповів подробиці про загиблих і постраждалих від обстрілів

Андрій Садовий розповів про ракетний обстріл Львова. Зокрема мер міста розповів, що вони загинули на роботі.

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" розповів мер Львова Андрій Садовий. Такі дані посадовцю відомі станом на 11:13 18 квітня.

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Під час атаки на Львів люди загинули на роботі

Мер міста розповів, що станом на ранок служби міста працюють над ліквідацією наслідків ударів.

Андрій Садовий розповів, що наразі найстрашніше те, що загинули 6 невинних мирних людей.

Вони просто прийшли на роботу і на роботі вони й загинули,

– сказав про трагедію Садовий.

Додав також, що 11 людей отримали поранення. Серед них – одна дитина. На жаль, двоє поранених у важкому стані.

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