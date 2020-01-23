Група Коломойського проти Давосу: що обурило нардепа Дубінського

У Швейцарії проходить п'ятдесятий форум у Давосі. Одна з найголовніших економічних подій року справді всесвітнього масштабу. Зараз там зібралися політичні і бізнес-лідери з усіх країн задля того, щоб поговорити про те, як і куди рухатися далі. Цьогоріч там обговорюють проблеми розвитку нових технологій, екології, ринку праці, воєнні конфлікти в гарячих точках та питання охорони здоров'я.

Кожна з цих тем є дуже важливою для України. Цього року делегація наших парламентарів і урядовців там, як завжди, чимала. А враховуючи, що в Україні нова влада, на Форумі традиційно працює окремий український майданчик – це взагалі логічно. Але так думають не всі.

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Олександр Дубінський, нардеп від "Слуги народу", дуже обурюється тим, що депутати, міністри і президент їдуть презентувати нашу країну потенційним інвесторам. Де логіка, що йому не подобається?



Олександр Дубінський

Ось що публікують в анонімних телеграм-каналах, які синхронно з Дубінським атакують уряд.

Тепер остаточно все зрозуміло. Дубінський і компанія просто заздрять, що їх у Давосі ніхто не чекає. І говорити з ними там ніхто особливо не хоче. Адже хто в цивілізованому світі буде спілкуватися з людьми Коломойського? До того ж саме західні партнери України створюють найбільше перешкод для олігарха. Наприклад, вимагають уряд не повертати йому ПриватБанк.



Ігор Коломойський

Хто такі соросята

Група Коломойського так давно розганяє зраду навколо дивного терміну "соросята", що я вирішив присвятити йому окремий випуск. За словами Дубінського, нашої суб'єктності більше немає, як державності. Таку заяву він зробив після того, як Зеленський вирішив, що чинний уряд йому потрібен.

Зустріч Зеленського і Гончарука: дивіться відео

Суб'єктність, тобто здатність приймати самостійні рішення, на думку рупора Коломойського, Україна втрачає бо за нього (Олексія Гончарука) "вписалися" міжнародники, соросятник. Звісно, сам Дубінський в Раді для того, щоб Зеленський слухав Коломойського, а не когось іншого. Але щось у нього не виходить. І він казиться від того, та коментує рішення президента стосовно прем'єр-міністра.

Коментар Дубінського про прем'єр-міністра Гончарука: відео

Хто ж такий той Сорос, якого так боїться Дубінський, і називає всесвітнім злом? Джордж Сорос – 89-річний інвестор, мільярдер зі світовим ім'ям. Засновник мережі благодійних фондів по всьому світу.



Джордж Сорос

Один із його філіалів працює в Україні – благодійний фонд "Відродження". Він фінансує освітні та журналістські проєкти, підтримує громадські організації. Одним словом, усе це можна назвати розвитком громадянського суспільства. Звісно, всі ми дорослі люди і розуміємо, що ніхто просто так не витрачає гроші. Джордж Сорос – не виняток.

Але пояснення тут теж просте: за багато років холодної війни, протистояння заходу і сходу, для цивілізованого стало очевидно, що немає змісту влаштовувати глобальні війни або фінансувати революції. Торгувати і співпрацювати набагато вигідніше.

Однак не можна це робити з країнами, в яких не працюють правила, де не діють закони, а рівень корупції зашкалює. Бо всі вкладені гроші в ці держави там просто вкрадуть. Тому не тільки Сорос, а й багато благодійних організацій та урядів вкладають чимало в розвиток громадянського суспільства України.

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Майже всі західні посольства в Україні видають гранти, і вкладають ці гроші в розвиток демократії. Їхня мета – зробити так, щоб ми самі розібралися зі своїми внутрішніми проблемами. Щоб потім можна було вільно торгувати з нами і не боятися за свої гроші. Від торгівлі виграють усі, і ми зокрема.

Подібним шляхом вже пройшли країни східної і центральної Європи: Польща, Литва, Естонія, Латвія, Угорщина, Румунія. Усі ті сусіди, на приклад яких ми орієнтуємось. Дубінський з Коломойським це знають, саме тому й реагують на це як чорт на ладан, та дуже грамотно перекручують факти.

Соросятами вони називають усіх, хто колись отримував грантове фінансування. Немає значення чи від фондів Сороса, чи від інших організацій. Усі, хто хоч раз реалізував проєкт, і вніс свій вклад у розвиток демократії – соросята.

Дубінський тактично не каже, що без цієї демократії Зеленський ніколи б не став президентом. Це вже дрібниці. Згадую, що за часів Януковича влада теж намагалися боротися з грантовим фінансуванням громадських організацій. Тільки тоді їх називали не соросятами, а грантоїдами. Проте навіть у режиму Януковича не вистачило сили, щоб заборонити це явище.



Віктор Янукович

Не вистачило, бо головне в цій історії не гроші, а прагнення активних українців розбудовувати свою державу. А з цим боротися не вийде.

А ось Путін зміг. У Росії всіх, хто отримує західне фінансування, називають агентами зовнішнього впливу. До речі, російська пропаганда так і каже, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням. Правда, дивовижний збіг між риторикою Кремлівського режиму і людей Коломойського?



Володимир Путін

Зрештою, ви можете по-різному ставитись до фінансової підтримки західних донорів. Чому ж сьогодні на керівних посадах так багато людей, які реалізовували проєкти за західні гроші? Все просто, адже українські партії ніколи не вкладали гроші в громадянську освіту.

В Україні просто немає кадрового резерву. І якщо старі, так звані системні політики, приводили до влади кумів, сватів, братів, армійських друзів чи товаришів з буремної молодості. То в Зеленського їх просто стільки не було. І для того, щоб заповнити сотні вакансій, довелося запрошувати вчорашніх активістів, антикорупціонерів і журналістів. Усіх тих, хто отримав необхідні знання за гроші того ж Сороса.

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Кожен із вас сам може визначитися, чию позицію прийняти: повірити щедрим на вигадки людям Коломойського, чи, так званим соросятам, які за довгі роки роботи реалізували чимало успішних проєктів за гроші донорів і потрохи будували нашу країну. Ми, журналісти 24 каналу, просто розказуємо вам правду, і саме так змінюємо країну на краще.