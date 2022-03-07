Людське життя – найвищий пріоритет, – Залужний закликає командирів берегти особовий склад

Основою спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який попри значну чисельну перевагу ворога самовіддано стримує наступ.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він звернувся до командирів з проханням берегти особовий склад!

Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя – наш найвищий пріоритет,

– заявив Залужний.

До теми Ворог повністю деморалізований, його плани зруйновані, – Залужний

За його словами, саме цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу.

Ми будемо вічно пам’ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до Перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо,

– додав головнокомандувача ЗСУ.

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