Людське життя – найвищий пріоритет, – Залужний закликає командирів берегти особовий склад
Джерело:фейсбук Головнокомандувача ЗСУ
Основою спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який попри значну чисельну перевагу ворога самовіддано стримує наступ.
Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він звернувся до командирів з проханням берегти особовий склад!
Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя – наш найвищий пріоритет,
– заявив Залужний.
До теми Ворог повністю деморалізований, його плани зруйновані, – Залужний
За його словами, саме цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу.
Ми будемо вічно пам’ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до Перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо,
– додав головнокомандувача ЗСУ.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!