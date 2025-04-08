Мільйон гривень слухачам: Люкс ФМ і ТМ Аевіт Преміум запускають акцію "Колесо гарного настрою"

Люкс ФМ разом з весняним партнером ТМ Аевіт Преміум розігрує 1 000 000 гривень серед своїх слухачів! Так, це не клікбейт, а реальний приз. Переможців обере "Колесо гарного настрою". У матеріалі розповідаємо деталі.

З 1 квітня (і це не жарт) у студії Люкс ФМ з'явилося колесо під кодовою назвою "Колесо гарного настрою", інформує 24 Канал. Програти там – неможливо.

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На слотах "Колеса гарного настрою" – різні суми (від 500 до 20 000 гривень). І щобудня в прямому ефірі, тричі на день (вранці, в обід та ввечері) слухачі зможуть забрати свою частинку мільйона з призового фонду.

Як взяти участь в акції "Колесо гарного настрою"

Щоб долучитися до розіграшу, вам потрібно відкрити мобільний застосунок Люкс ФМ, знайти в іграх акцію "Колесо гарного настрою", зареєструватись та дочекатись дзвінка від ведучих.

Якщо ви ще не встановили застосунок LUX MAGIC, завантажити його можна за посиланнями: для iOS та для Android.

Не варто зволікати. Реєструйтеся й вигравайте гроші на великодні подарунки собі та рідним.

Нагадуємо, що гра відбувається щобудня в прямому ефірі Люкс ФМ. Акція триває з 01.04.25 до 30.04.25 на території України, окрім тимчасово окупованих територій.

*ТМ Аевіт Преміум – весняний партнер розіграшу "Колесо гарного настрою". Ще більше краси!