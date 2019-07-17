08:56
17 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 16 липня
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, 16 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Публікації Блоги
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Блоги

      Люстрация может умереть после парламентских

      221
      Люстрация не воробей
      Люстрация не воробей / 24 канал

      Пять лет назад люстрация родилась не на пустом месте. Ей предшествовало президентство Януковича. Развал армии. Харьковские соглашения. Курс на Малороссию. Майдан. Расстрел протестующих.

      Окружение Януковича сбегало в Москву. Поддерживало российское вторжение. Скупало недвижимость в аннексированном Крыму. Все, что произошло со страной в год Майдана, стало итогом их нахождения у власти.

      Дьявол всегда кроется в деталях: Как окружение Зеленского видит причины войны

      Люстрация стала всего лишь законодательным закреплением нового этического статус-кво. В рамках которого любая попытка превращения Украины в российскую колонию считалась порочной и осуждаемой.

      Возможно, Владимир Зеленский в то время просто не интересовался происходящим в стране. Возможно, его гастрольный график не позволял вникать во все подробности. Вероятно, съемочный процесс отнимал очень много сил. Ничем иным объяснить его инициативу не получается.

      Зеленский
      Президент Украины Владимир Зеленский 

      Потому что его идея люстрации перелицовывает водораздел между понятиями "добра" и "зла". Последние пять лет страна сопротивлялась попыткам себя уничтожить. Заводила с толкача прогнившую военную машину. Заново передоговаривалась с Европой о самой себе. После поражения советской версии прошлого и будущего – искала новое описание для того и другого.

      За эти пять лет во власти успели побывать самые разные люди. Волонтеры и карьеристы. Бессребреники и коррупционеры. Романтики и циники. В каких-то сферах прогресс был очевидным, в каких-то – косметическим, в некоторых областях перемены так и не случились. И мы продолжаем спорить о том, что стало тому виной. Сознательный саботаж, отсутствие знаний или инерция существования самого общества.

      Но идея тотальной люстрации от Зеленского говорит о том, что все эти пять лет были ошибкой. Что период "2010-2014" был менее токсичным, чем период с 2014 по 2019. Что вся последняя пятилетка была "движением не туда". И в этом смысле его риторика мало чем отличается от рассуждений пророссийских политиков, требующих развернуть Украину обратно лицом к Москве.

      И сейчас уже неважно, какими мотивами руководствуется президент. Его заявление вполне может быть предвыборным маневром. Люстрация может умереть после парламентских – или после решения Конституционного суда. Владимир Зеленский может забыть о ней уже 22 июля и никогда больше не вспоминать.

      Но заявление останется. На это будут ссылаться, это станут комментировать, это продолжат припоминать. Будет меняться лишь интонация оценки. От президента станут требовать вернуться к этой идее – или, наоборот, дезавуировать ее. Одни станут просить ее реализации. Другие – публичного признания ошибки.

      Все следующие пять лет. Или меньше. В зависимости от того, сколько продлится каденция нового президента

      Важно: Россия проверяет Украину на прочность: что делать Зеленскому в случае провокаций

      Автор: Павел Казарин
      Источник: ЛIГА.net

      blog_ava
      Росіянина який знущався над мексиканцями, засудили до 37,5 років в'язниці
      сьогодні
      2415
      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Публікації Люстрація
      Джерело: ЛIГА.net
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Люстрация может умереть после парламентских
      сьогодні , 08:50 Люстрация может умереть после парламентских
      Павло Казарін 218
      Отходы на пляжах Феодосии разъедают глаза, а завод в Керчи "встает с колен": новости Крымнаша
      сьогодні , 08:40 Отходы на пляжах Феодосии разъедают глаза, а завод в Керчи "встает с колен": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 196
      Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка
      сьогодні , 07:35 Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка
      5 9623
      Що українці не пробачать новій владі, – версія соціолога
      сьогодні , 07:01 Що українці не пробачать новій владі, – версія соціолога
      Ірина Поліщук 1995
      Яким партіям літня кампанія піде на користь, а яким навпаки: прогноз соціолога
      16 липня , 23:49 Яким партіям літня кампанія піде на користь, а яким навпаки: прогноз соціолога
      Ірина Поліщук 2041
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук