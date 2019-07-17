Люстрация может умереть после парламентских

Окружение Януковича сбегало в Москву. Поддерживало российское вторжение. Скупало недвижимость в аннексированном Крыму. Все, что произошло со страной в год Майдана, стало итогом их нахождения у власти.

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Люстрация стала всего лишь законодательным закреплением нового этического статус-кво. В рамках которого любая попытка превращения Украины в российскую колонию считалась порочной и осуждаемой.

Возможно, Владимир Зеленский в то время просто не интересовался происходящим в стране. Возможно, его гастрольный график не позволял вникать во все подробности. Вероятно, съемочный процесс отнимал очень много сил. Ничем иным объяснить его инициативу не получается.



Президент Украины Владимир Зеленский

Потому что его идея люстрации перелицовывает водораздел между понятиями "добра" и "зла". Последние пять лет страна сопротивлялась попыткам себя уничтожить. Заводила с толкача прогнившую военную машину. Заново передоговаривалась с Европой о самой себе. После поражения советской версии прошлого и будущего – искала новое описание для того и другого.

За эти пять лет во власти успели побывать самые разные люди. Волонтеры и карьеристы. Бессребреники и коррупционеры. Романтики и циники. В каких-то сферах прогресс был очевидным, в каких-то – косметическим, в некоторых областях перемены так и не случились. И мы продолжаем спорить о том, что стало тому виной. Сознательный саботаж, отсутствие знаний или инерция существования самого общества.

Но идея тотальной люстрации от Зеленского говорит о том, что все эти пять лет были ошибкой. Что период "2010-2014" был менее токсичным, чем период с 2014 по 2019. Что вся последняя пятилетка была "движением не туда". И в этом смысле его риторика мало чем отличается от рассуждений пророссийских политиков, требующих развернуть Украину обратно лицом к Москве.

И сейчас уже неважно, какими мотивами руководствуется президент. Его заявление вполне может быть предвыборным маневром. Люстрация может умереть после парламентских – или после решения Конституционного суда. Владимир Зеленский может забыть о ней уже 22 июля и никогда больше не вспоминать.

Но заявление останется. На это будут ссылаться, это станут комментировать, это продолжат припоминать. Будет меняться лишь интонация оценки. От президента станут требовать вернуться к этой идее – или, наоборот, дезавуировать ее. Одни станут просить ее реализации. Другие – публичного признания ошибки.

Все следующие пять лет. Или меньше. В зависимости от того, сколько продлится каденция нового президента

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Автор: Павел Казарин

Источник: ЛIГА.net