Люстрація – єдине, що заважає повернутися "руському міру" в Україну

Днями суспільство сколихнула чергова спроба Конституційного суду скасувати люстрацію. Конституційний суд України вже давно, а точніше чотири роки, збирається це зробити. І давно вже скасував би, якби кожного разу, небайдужі українці не виходили на захист люстрації під стіни суду.

Як правило, цим займалися члени Громадського люстраційного комітету, іноді долучалися небайдужі громадяни та окремі притомні народні депутати.

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Однак зараз, коли у всіх на вустах реванш "руського міра", чергова спроба скасування люстрації привернула увагу дуже багатьох. Адже виявилося, що через п'ять років після Революції гідності, яка прогнала злочинний режим Януковича з влади, люстрація – це єдине, що зараз заважає їм повернутись назад у владні кабінети.

Чи був хтось з високопосадовців часів Януковича покараний? Ні. Чи конфіскували в когось майно? Ні. Чи заборонили через суд комусь із них обіймати державні посади? Теж ні. П'ять років нам розповідали про реформу Генпрокуратури й Служби безпеки, про успішну судову реформу, але по факту – не було зроблено нічого, щоби покарати представників попереднього злочинного режиму. І через стільки років єдине, що залишилось – один маленький закон про люстрацію.



Єдине, що залишилось – один маленький закон про люстрацію

Хто публічно не підтримав люстрацію

► Юлія Тимошенко – лідерка партії "Батьківщина".

► Ігор Смешко – лідер партії "Сила і честь", в якого у списку партії є люстровані.

► "Опозиційна платформа – За життя" і "Опоблок", які самі підпадають під люстрацію і просили її скасувати.

Але найцинічніше зробив Порошенко – він просто чотири роки саботував закон "Про очищення влади", роками не звільняючи недолюстрованих, незаконно виводячи їх з-під люстрації та призначаючи на посади всупереч закону. Його панівна коаліція у парламенті так і не спромоглася ухвалити закон, який зробив би люстрацію сильнішою.

Роками він зберігав у Конституційному суді суддів, які постійно намагались її скасувати. І тепер він, у гонитві за вашими голосами на виборах, голосніше за всіх кричить про реванш і емоційно виступає на захист люстрації – єдиного, що він не встиг за роки свого президентства знищити.



Петро Порошенко

І в чому найбільший парадокс? Після всього, що відбулося йому і далі вірять. Він залишив безкарними тих, хто розстрілював людей на Майдані й привів в Україну війну, саботував створення незалежних судів, блокував роботу антикорупційних органів, повернув в українську політику Медведчука, допоміг йому сколотити статки, за які той тепер скуповує українські телеканали. А тепер він цинічно розказує, що його зупинить, і йому не просто вірять, його ще й хочуть бачити у парламенті.

Ну тоді давайте чесно зізнаємось собі, що пробачили непокараних вбивць Небесної Сотні, 13 тисяч вбитих на війні, непокараних корупціонерів, відсутні правоохоронні органи та суди — все це пробачили. Благословили Медведчука, Порошенка та решту олігархів та їх проектів і далі використовувати Україну як територію для заробляння грошей, ставитись до українців як до німої біомаси, влаштовувати вибори на окупованому Донбасі й заводити російських бойовиків до українського парламенту. А також дерибанити український бюджет і далі годувати нас брехнею про європейське майбутнє, якого в України не буде, поки вони будуть при владі — бо корупціонерів і саботажників в ЄС не беруть.

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Не подобається те, що я кажу? Тоді не давайте їм благословення, піддаючись на цинічні брехливі маніпуляції, які ллються з куплених за сотні мільйонів бордів і телевізійної й радіо реклами. Не піддавайтесь на маніпуляції рейтингів, які намагаються створити у вас враження, що ваш вибір вже ні на що не вплине. Не слухайте нікого і не йдіть на компроміси. Інакше для чого були жертви останніх п'ять років?