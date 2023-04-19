В Італії члени мафії запропонували компенсацію родині хлопця, якого вони "помилково" вбили

Неаполітанська мафія "Польверіно" запропонувала 150 тисяч євро сім’ї Джуліо Джаччо. Понад десятиліття тому вони його помилково застрелили.

Це сталося у 2000 році. "Польверіно" вирішили помститись чоловікові, який нібито спав із сестрою одного із членів мафії.

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В Італії члени мафії пропонують компенсацію родині хлопця, якого "помилково" вбили

Так, двоє мафіозі – Наппі й Каммарота – перевдяглись у фальшивих поліцейських і вистежили Джаччо, якого прийняли за коханця сестри члена мафії. Вони наказали 26-річному хлопцю пройти з ними нібито для перевірки документів. Після цього чоловік зник, а його доля була невідома.

У 2015 році колишній член "Польверіно" заявив, що Наппі й Каммарота вбили Джаччо пострілом у голову, а його тіло розчинили в кислоті. До того ж зуби хлопця вони вибили молотком.

По цій справі мафіозі запропонували сім’ї Джаччо компенсацію через помилкове вбивство – 30 тисяч євро готівкою і 120 тисяч євро у формі нерухомості.

Однак сім'я Джаччо відмовилась від компенсації.

Життя Джуліо не має ціни: через 23 роки єдине, у що вірить сім'я, – це правосуддя, якому вони довірилися,

– заявили рідні хлопця.

В Італії спіймали Денаро

Нагадаємо, що 16 січня цього року правоохоронці Італії впіймали небезпечного 60-річного мафіозі, який три десятиліття переховувався від правосуддя. До операції з арешту злочинця залучили понад 100 військовослужбовців.

Денаро за псевдо "Дьяболік" та "U Siccu" є одним із найвпливовіших босів італійської мафії та одним із найбільш розшукуваних злочинців у світі. Колись він хвалився, що може "заповнити цвинтар" своїми жертвами.