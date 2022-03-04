МАГАТЕ відреагувало на обстріл Запорізької АЕС

Російські окупаційні війська обстріляли Запорізьку АЕС. МАГАТЕ вже відреагувало на такий цинічний вчинок окупантів.

МАГАТЕ – це міжнародне атомно-енергетичне агентство. Там заявили, що знають про обстріли Запорізької АЕС.

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Дії агентства

У МАГАТЕ кажуть, що їм про все відомо і зараз вони зв'язуються з владою України.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС є найбільшою в Європі та шостою за величиною у світі.



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