У МАГАТЕ запевнили, що обстріли не пошкодили ядерний матеріал на "Джерелі нейтронів" у Харкові

Окупанти 28 березня вчергове обстріляли ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. У МАГАТЕ заявили, що ядерний матеріал внаслідок бомбардування не пошкодився.

Ядерна установка потрапила під обстріл приблизно о 14:00. ЯПУ "Джерело нейтронів" не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій, тому бомбардування можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків.

До теми Окупанти знову атакували ЯПУ "Джерело нейтронів": є серйозні пошкодження

"Джерело нейронів", яке містить ядерний матеріал, не пошкодилось

За словами голови Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, Україна повідомила МАГАТЕ про те, що ядерний дослідницький об'єкт у Харкові зазнав додаткових пошкоджень після повторного обстрілу окупантів, який трапився кілька днів тому. Однак невелика кількість його ядерного матеріалу залишилася неушкодженою.

Об'єкт, який раніше постраждав від обстрілів під час конфлікту, використовувався для досліджень і розробок і виробництва радіоізотопів для медичних і промислових цілей. Його ядерний матеріал – підкритичний, тобто ядерної ланцюгової реакції бути не може, а запас радіоактивних речовин – низький,

– розповіли у МАГАТЕ,

Україна 26 березня сповістила МАГАТЕ, що "Джерело нейтронів" знову обстріляли, однак оцінити збитки поки неможливо. Через 2 дні Агенству повідомили, що будівля, її теплоізоляція та експериментальний зал пошкодились. Проте ядерна підкритична установка, яка містить ядерний матеріал, що використовується для генерації нейтронів для досліджень та виробництва ізотопів, не постраждала.

Зверніть увагу – Окупанти руйнують історичні будівлі Харкова: