Шокував усю країну: у Нігерії 15-річний підліток ледь не став народним депутатом

У Нігерії розгорівся скандал після того, як 15-річний хлопець із карликовістю майже став членом Національної асамблеї країни. Підліток переконав партію та виборців, що йому 30 років і він має політичний та життєвий досвід.

Про історію повідомили видання The Whistler та The Daily Star.

Що відомо про підлітка, який хотів стати політиком у Нігерії?

Головним фігурантом став Махмуд Садіс Буба, який заявляв, що йому 30 років, він має освіту та раніше працював водієм. Хлопець став відомим після інтерв'ю місцевому медіа та участі у партійному відборі, відео з якого швидко стало вірусним у соцмережах.

Через зовнішність і харизматичну поведінку його почали називати "Чудо Зарії", адже саме з цього штату родом "політик" й багато користувачів сприйняли його як символ політичних змін у країні. Завдяки популярності він здобув підтримку частини громадськості та майже потрапив до парламенту.

У своїх яскравих промовах кандидат наголошував, що пишається тим, яким його створив Бог.

Справа не в мені, справа в людях. Люди закликали мене служити їм, і я служитиму,

– говорив Махмуд Садіс Буба.

Політична історія стрімко зруйнувалася після допису в інтернеті від чоловіка, який представився старшим братом кандидата. Він оприлюднив фото справжнього паспорта Буби, де вказано, що той народився 27 серпня 2010 року. Таким чином, під час виборчої кампанії хлопцю було лише 15 років. Інформацію про реальний вік підлітка журналістам також підтвердив його колишній учитель, який упізнав свого учня на передвиборчих плакатах.



Справжній вік "політика" підтвердили через його документи / Фото Daily Star

Спочатку партія APC намагалася захищати Бубу після появи інформації про його вік. Проте згодом хлопця виключили з виборчого процесу через підозри у фальсифікації документів та неправдивих даних про вік.

Пізніше сам Буба заявив про вихід із перегонів. Наразі в Нігерії активно обговорюють, як неповнолітній зміг пройти перевірки партії та стати майже політичною зіркою на національному рівні.

Зазначимо, що останні парламентські вибори в Нігерії, під час яких обирали депутатів двопалатних Національних зборів, пройшли 25 лютого 2023 року одночасно з президентськими виборами. Чергове голосування має відбутися на початку 2027 року, адже термін повноважень парламентарів становить чотири роки.