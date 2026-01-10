В Європі заявляють, що час поговорити з Путіним: що відповів Зеленський

Серед європейських лідерів час від часу чути голоси, які закликають до перемовин з Путіним. Володимир Зеленський відповів їм.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Bloomberg.

Що сказав Зеленський про переговори з Путіним?

Президент прокоментував заклики до відновлення діалогу з Москвою. Він заявив: не проти, щоб Європа співпрацювала з Росією – але є одна умова. Путін має розуміти, що розмова серйозна.

Я не проти того, щоб Європа розмовляла з Росією, особливо зараз, коли є тиск з боку США, і Європа почала говорити про гарантії безпеки. Ми рухаємося до завершального етапу, навіть якщо ще не знаємо, як він виглядатиме,

– висловився Зеленський.

Хто сказав, що Зеленський має відновити діалог з Путіним?

Як не дивно, це не Орбан і не Фіцо. Цього разу в такому дусі висловилася Джорджа Мелоні, коментуючи заяву Макрона.

9 січня прем'єрка Італії заявила: "Я думаю, що Макрон має рацію в цьому питанні. Я вважаю, що настав час для Європи також поговорити з Росією".

На її думку, Євросоюз має призначити посланника для безпосередньої взаємодії з Путіним.

Якщо ми помилимося, вирішивши, з одного боку, відновити діалог з Росією, а з іншого, діяти неорганізовано, ми зробимо послугу Путіну. У нас була ця проблема з самого початку. Занадто багато голосів, забагато форматів,

– застерегла Мелоні.

19 грудня Макрон заявив: Європа буде змушена відновити прямі переговори з Путіним, якщо зусилля США щодо укладення мирної угоди Росії з Україною проваляться.

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією – у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", – говорив він.

Тоді Зеленський сказав, що важливо зберегти США як ключового медіатора в переговорах.

В Москві, звісно, привітали такі слова французького президента.

А сам Макрон 6 січня відповів журналістам – організовує встановлення контакту з Путіним у найближчі тижні.