Хоче використати Білорусь, – політолог припустив, про що Макрон говорив з Лукашенком

Останніми тижнями довкола Білорусі відбувається багато суперечливих подій. Зокрема, вперше за чотири роки відбулася розмова Еммануеля Макрона з Олександром Лукашенком. Також до Києва прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Ці події можуть бути сигналом для Мінська.

Про це розповів 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, наголосивши, що низка ситуацій, пов'язаних із Білоруссю, може бути елементами гри. Нагадаємо, що нещодавно Москва та Мінськ провели спільні навчання, відпрацювавши умовні дії із використанням ядерного озброєння.

До теми Розглядає Білорусь як плацдарм: в ISW пояснили, що стоїть за ядерними навчаннями Путіна

Лукашенку міг бути потрібен дзвінок від Макрона

Політолог зауважив, що розмова Макрона та Лукашенка за офіційною інформацією відбулася за ініціативи французької сторони. Проте самопроголошений президент Білорусі міг попросити президента Франції сказати, що це нібито він подзвонив Лукашенку.

Водночас Макрон зараз намагається активніше грати роль людини, яка хоче вести переговорний процес між Європою і Росією. А Білорусь у цьому аспекті можна використати як передавача певної інформації для Володимира Путіна,

– пояснив політолог.

Останні кілька тижнів очільник Кремля дуже жорстко тиснув на Лукашенка щодо вступу Білорусі у війну проти України. Про це свідчили дуже багато опосередкованих натяків, зокрема, за його словами, дані різних розвідок.

Зверніть увагу! Еммануель Макрон 24 травня ініціював телефонну розмову з Олександром Лукашенком. У бесіді вони торкнулися регіональних питань та відносин Білорусі з ЄС та, зокрема, з Францією. Макрон та Лукашенко обговорили війну в Україні та ймовірність проведення перемовин між Росією та Україною у столиці Білорусі. Особливу увагу президент Франції звернув на можливі ризики для Мінська у разі її залучення до "агресивної війни Росії проти України". Спілкувалися політики понад годину.

Тому Макрон, як припустив Рейтерович, міг попередити Лукашенку не йти на цей крок. Адже якщо у 2022 році на Заході закрили очі на те, що він дав свою територію для агресії проти суверенної держави, то у 2026-му так не буде.

Про що говорив Макрон з Лукашенком: дивіться відео

"Також Лукашенко міг попросити Макрона про розмову, тому що він не хоче воювати проти України, оскільки розуміє, що Білорусь стане абсолютно законною військовою ціллю для ударів з боку України. І вона набагато відкритіша, ніж Росія. Тоді Лукашенку буде непереливки", – зазначив він.

Він, ймовірно, намагається, за словами політолога, передати певний сигнал Путіну, мовляв, європейці на нього тиснуть і попереджають, тому Білорусь не вступатиме у війну.

Який меседж Лукашенку передав Київ

"Щодо візиту Тихановської до Києва, то тим самим Україна робить цій пані колосальну послугу, приймаючи її на такому високому рівні. Проте вона від початку війни в Україні посідала дуже мляву позицію. Тільки через певний час зробили заяву про окупацію Криму та війну", – пояснив Ігор Рейтерович.

Однак останнім часом риторика Тихановської змінилася, і вона, як підкреслив Рейтерович, наполегливо шукала зустрічі з Володимиром Зеленським. Тому його могли попросити партнери України з Польщі, Литви, Латвії, які мають справу з Тихановською, щоб він її прийняв у Києві.

З іншого боку, це може бути сигналом Лукашенку. Мовляв, якщо він буде втягувати Білорусь у плани Кремля, то є пані Тихановська, яку значна частина світу називає легітимним президентом країни. І вона може повернутися до Білорусі на танку разом з людьми із білоруськими паспортами, наприклад, з полку Кастуся Калиновського,

– зазначив він.

Тому, як вважає політолог, все це може бути елементами хитрої гри. І Україна може собі дозволити вести такі ігри, тому що виглядає абсолютно суб'єктною країною, яка впливає там на регіональні процеси.

Останні новини про відносини України та Білорусі

Впродовж останніх тижнів посилилася загроза наступу на Україну з боку Білорусі. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що існує ймовірність просування ворожих сил з Білорусі на Волинь, Рівненщину та Житомирщину. Саме тому президент обговорив питання посилення захисту цих територій.

Водночас Лукашенко повідомив, що готовий зустрітися із українським президентом "у будь-якій точці Білорусі чи України". У відповідь радник президента України з питань комунікацій, Дмитро Литвин, сказав, що ці заяви Лукашенка не мають реальної ваги ще з 2022 року. Литвин пояснив, що самопроголошений президент Білорусі "має звичку трохи тупувато придумувати постфактум, звідки на нього "готувався напад".

На тлі цих заяв до України 25 травня прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Напередодні її приїзду глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Україна має контакти з представниками демократичних сил Білорусі, і для Києва важливо мати зв’язок з білоруським народом.