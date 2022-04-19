Макрон пообіцяв посилити військову допомогу Україні: він вже обговорив це з партнерами
Джерело:твіттер Емануеля Макрона
Президент Франції Емануель Макрон сказав, що його країна збільшить допомогу Україні. Мовиться про військові та гуманітарні постачання.
Про це Макрон повідомив ввечері 19 квітня. Незадовго до цього в президента закінчилася зустріч із главами країн-партнерів.
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Хто спілкувався з Макроном
Президент зустрівся з колегами в режимі відеоконференції. Вони обговорювали свої дії щодо підтримки України в цій важливій для світового миру боротьбі.
Ми підтвердили нашу єдність і нашу рішучість діяти, щоб переконати Росію від продовження конфлікту. Ми продовжуватимемо посилювати нашу фінансову, військову та гуманітарну допомогу на підтримку українців,
– сказав президент.
Проте Макрон не сказав, який саме буде розмір цієї підтримки. На зустрічі, зокрема, були присутні лідери Британії, Польщі, Японії та ЄС.
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