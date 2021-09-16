Макрон заявив про ліквідацію лідера "ІДІЛ" у Великій Сахарі
Джерело:твітер Еммануеля Макрона
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі військові вбили терориста Аднана Абу Валіда аль-Сахраві. Він був лідером "ІДІЛ" у Великій Сахарі.
Макрон називає це надзвичайно великим успіхом у боротьбі з тероризмом в африканському регіоні Сахель.
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Деталі операції засекречені
Еммануель Макрон не розповів, за яких обставин і де саме французьким військовим вдалося знищити терориста.
Відомо, що аль-Сахраві був давнім ворогом Франції. Наприклад, у серпні 2020 року за його особистим наказом вбили 6 французьких благодійників та їхнього водія з Нігеру.
Бойовики під керівництвом аль-Сахраві діяли на території колишніх французьких колоній – Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру.
Боротьба Франції з тероризмом
- У липні 2021 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція вдвічі скоротить чисельність своїх військових в Сахелі. Тобто там залишаться 2 500 осіб.
- Усіх військових переведуть на південь Малі, де вони й далі продовжуватимуть боротьбу з тероризмом.
- Виведення половини військ планують завершити до кінця 2021 року.
Текст публікації Макрона
Аднан Абу Валід аль-Сахраві, лідер терористичної групи "Ісламська держава" у Великій Сахарі, був нейтралізований французькими силами. Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі.