СБУ прийшла з обшуками до пропагандиста з каналів Медведчука Макса Назарова, – джерела

У суботу, 18 січня, стало відомо про обшуки у проросійського пропагандиста Макса Назарова. Раніше він працював на каналах Медведчука, а після продовжив діяльність на ютубі.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

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Що відомо про обшуки у Назарова

Як повідомили джерела, зранку 18 січня СБУ провела обшуки у Макса Назарова (справжнє ім’я - Назар Діордіца). Це відомий проросійський пропагандист, який колись працював на каналах Медведчука і Мураєва.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Назаров продовжив тягати на свої ефіри в ютуб прокремлівських експертів і виправдовувати російську агресію.

Обшуки у Макса Назарова / фото надане 24 Каналу

Що ж, очікуємо подальших деталей від СБУ, а згодом і справедливого судового рішення для пропагандиста.

Зауважимо, Макс Назаров почав працювати на забороненому NewsOne, який неофіційно належав Віктору Медведчуку, у 2015 році. У 2018 році він перейшов на інший проросійський канал – "НАШ", що належав Євгенію Мураєву. Після закриття телеканалу "НАШ" та початку повномасштабної війни Росії проти України створив ютуб-проект "Да, это так".

З початком великої війни Діордіца змінив риторику на нібито проукраїнську. Проте, в якості експертів кликав фігурантів Реєстру держзрадників Чаплигу та Співака, пише "Чесно". Також одним з експертів був Пальчевський, який назвав війну "спеціальною військовою операцією" та звинуватив у ній Захід та "англо-саксів".