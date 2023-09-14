Підозрюють у корупції на понад 450 мільйонів: ВАКС заочно обрав запобіжку Степанову

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід колишньому директору держпідприємства "Поліграфкомбінат". Вочевидь, йдеться про ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова. Його підозрюють у незаконному привласненні майже пів мільярда гривень.

У четвер, 14 вересня, стало відомо про цю запобіжку у вигляді тримання під вартою. Однак відправити у слідчий ізолятор колишнього посадовця поки неможливо, оскільки він перебуває за кордоном.

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У якій корупції підозрюють Степанова

За версією слідства, у 2013 році тодішній очільник ДП "Поліграфкомбінат" придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, водійських посвідчень та інших документів.

Ймовірно, ця "компанія-прокладка" закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродавала їх державному підприємству за завищеними цінами. Підозрюють,

За підрахунками, за цією схемою у держави могли вкрасти понад 450 мільйонів гривень. Ці кошти перекидали на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих в різних країнах. У такий спосіб протягом років вдавалось забезпечувати "маскування" їхнього незаконного походження.

Така схема діяла у період від 2013 до 2016 року. Також підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. У такий спосіб зловмисники отримували додаткову винагороду у формі роялті,

– йдеться у повідомленні САП.

Окрім того, там зазначено, що загалом до цієї схеми причетні 7 осіб. Деякі з них є громадянами Естонії та Франції. Шокує також той факт, що кожен громадянин України при оформленні документів, насамперед паспортів для виїзду за кордон, був змушений платити завищену ціну.

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Наголосимо, що став Степанов на чолі Міністерства охорони здоров'я у березні 2020 року. Пішов зі своєї посади він через рік – у травні 2021 року.

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Раніше під цілодобовий домашній арешт відправили Сергія Ферлія. Він був головою департаменту ДП "Поліграфкомбінат", що відповідає за міжнародні угоди. Власне, він єдиний фігурант у цій справі, що перебуває в Україні.