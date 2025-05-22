У Києво-Печерській лаврі змінилося керівництво: у Мінкульті пояснили такий крок

МКСК вирішило звільнили гендиректора Києво-Печерської лаври Максима Остапенка. Там пояснили, що це рішення було прийняте у зв'язку з тим, що він мав "слабку позицію" у виконанні закону про заборону діяльність московських релігійних організацій в Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького.

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Чому звільнили Остапенка

Точицький заявив, що Остапенка звільнили, адже він доклав замало зусиль для звільнення лаври від "російського духу".

Процес очищення українських святинь є тим пріоритетом, який вимагає ефективних рішень. Тим більше, що діяльність московських релігійних організацій заборонена законом. Звільнення гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" є відповіддю на слабку позицію у виконанні цього закону. Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало бути точкою найбільших зусиль керівника заповідника,

– наголосив Точицький.

Проте, попри підтримку з боку міністерства, досягнуті результати за рік керівництва не відповідають "адекватним викликам національної безпеки, з якими стикається українське суспільство".

Крім того, Точицький зауважив, що "московські попи" влаштували в стінах заповідника торгівлю вірою та споживчими товарами.

"На жаль, реальних змін, які були очікувані для звільнення Лаври від підприємливого духу московської церкви, не відбулося. Часу чекати, коли нарешті зупиниться незаконна торгівля, незаконна оренда, безконтрольне перебування московських ченців та подальше руйнування пам’яток, у країни немає", – додав міністр.

Також у Мінкульті повідомили, що обов’язки гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з 22 травня поклали на Світлану Котляревську. Вона буде виконувати ці обов’язки, доки не призначать нового керівника.

Водночас Остапенко заявив про тиск на нього, через те, що "комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів".

За його словами, причину звільнення йому не пояснили, а про саме звільнення йому сказали на "автомобільній стоянці".