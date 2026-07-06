В "Африканського корпусу" Росії у Малі серйозні проблеми

У Малі повстанські угруповання заявили про масштабну засідку на сили, які пов’язують із так званим "Африканським корпусом" Міністерства оборони Росії. За попередніми даними, під час бою міг бути збитий військовий вертоліт типу Ми-24 або Ми-35.

Паралельно в регіоні тривають інтенсивні бої за стратегічно важливе місто Анефіс, контроль над яким сторони подають по-різному. Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про втрати Росії у Малі?

Інцидент стався під час руху колони в напрямку міста Анефіс, що на півночі країни. Повстанці влаштували засідку на конвой у пустельній місцевості. У результаті атаки, як стверджується, міг бути збитий бойовий вертоліт типу Ми-24 або Ми-35, який підтримував операцію з повітря.

Збитий вертоліт: дивіться відео

У соцмережах поширюються відео падіння гелікоптера та палаючої техніки, а також кадри знищених вантажівок і броньованих машин. Автори публікацій заявляють, що це техніка, яка входила до складу конвою.

Знищена техніка: дивіться відео

Журналісти також стверджують, що на борту збитого вертольота могли перебувати військові інструктори або найманці, які співпрацюють із російськими структурами в регіоні. Проте ця інформація не має незалежного підтвердження.

Паралельно повідомляється про ескалацію бойових дій у кількох районах Малі. Європейські ЗМІ пишуть про атаки в містах Анефіс, Агельхок і Гао на півночі країни, а також у центральних районах, включно із Севаре та Конною. Окремо згадується про інциденти біля об’єктів інфраструктури та в’язниць у різних частинах держави.

Ключовою точкою напруження залишається місто Анефіс, яке має стратегічне значення як логістичний вузол у регіоні Кідаль. За повідомленнями повстанців "Фронту звільнення Азавада" (FLA), вони нібито встановили контроль над населеним пунктом, однак армія Малі та союзні їй сили це заперечують.

Представники "Африканського корпусу" Росії заявляють, що їхні підрозділи разом із маллійською армією продовжують утримувати позиції в Анефісі та ведуть бойові дії проти повстанських груп.

Нагадаємо, ситуація в Малі залишається нестабільною після військового перевороту 2021 року, коли до влади прийшла хунта на чолі з Ассімі Гойтою. Після розриву співпраці з Францією та міжнародними місіями безпеки країна поступово переорієнтувалася на військову підтримку з боку Росії.

Після фактичного згортання діяльності компанії "Вагнер" у регіоні її функції частково перейшли до структур, які пов’язують із "Африканським корпусом" Міноборони Росії. Ці сили діють у Малі як інструктори та бойові радники разом з урядовою армією.

Водночас на півночі країни активними залишаються туарезькі повстанські рухи, об’єднані в коаліцію "Фронт звільнення Азавада" (FLA), яка виступає за автономію або незалежність регіону Азавад. Окрему роль у конфлікті відіграють і джихадистські угруповання, що діють паралельно та ускладнюють ситуацію безпеки.