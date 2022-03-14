У Малині на Житомирщині окупанти обстріляли дитячий садок

Уламками російської ракети пошкодили приміщення дитячого садочка та кілька приватних житлових будинків у місті Малин.

Повідомлення про це надійшло до відділення поліції №1 у місті Малині близько 15 години 13 березня. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

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Також увечері 13 березня поблизу с. Щенієва Черняхівської громади поліцейські теж зафіксували результати авіаобстрілу. Загиблих та поранених немає.

Загалом упродовж доби 13 березня до територіальних підрозділів поліції Житомирщини надійшло близько 700 повідомлень від громадян. Правоохоронці виїжджали на місця подій.

Поліція задокументувала наслідки авіаобстрілів у Брусилівській, Малинській та Черняхівській територіальних громадах.

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