Мало общего с "электоральноя революцией", или Как проголосовать правильно на парламентских

Новые лица в политике мало что значат. В отличие от новых правил.

Украина беременна запросом на обновления. Страна всматривается в партийные списки и ждет свежих имен и незнакомых лиц. Но все это – лишь фетиш, который имеет мало общего с "электоральной революцией".

В 2012 году депутатский корпус обновился примерно наполовину. Еще на столько же он был обновлен в 2014-м. Если оставить за скобками бессменных лидеров фракций, то украинский парламент прошел в последнее десятилетие через две ротации. Но в том и штука, что новизна обертки не всегда означает новизну содержания. Значение имеют лишь правила игры.

Путеводитель по парламенту: Выборы в Украине – бессмысленные и беспощадные