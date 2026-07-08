Чи зважиться Росія на наступ із Брянщини: генерал армії оцінив загрозу

Росія може намагатися посилити тиск на північні області України, використовуючи угруповання у Брянській області та погрози новою мобілізацією. Водночас будь-яке велике переміщення сил на цьому напрямку важко приховати, а ресурсів для масштабної операції Кремлю може не вистачити.

Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу оцінив реальність наступу на Чернігівщину та можливу роль Білорусі. Він також пояснив, чому Лукашенко намагатиметься уникнути прямого вступу у війну, хоча окремі провокації з білоруської території все одно можливі.

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Для великого наступу з Брянщини Росії бракує сил

Кремль може нарощувати присутність біля північного кордону, однак поки ставить перед військами переважно тактичні завдання. Путіну важливо звітувати перед росіянами про нібито створення "буферної зони" на Харківщині та Сумщині, навіть якщо для цього доводиться поширювати неправдиві заяви про успіхи окупантів.

Путін поки ставить тактичні завдання щодо Брянщини та кордонів України. Йому потрібно показати росіянам, що він створив якусь буферну зону. Кілька днів тому на засіданні військового кабінету він уже запустив фейк про захоплення Костянтинівки та створення таких зон у Сумській і Харківській областях,

– зазначив Маломуж.

Сили оборони України відстежують переміщення російських угруповань уздовж усього фронту та в тилових районах. Удари завдають по логістиці, резервах, техніці, боєприпасах, дронах і авіації, яку вдається дістати, щоб послабити ворога ще до початку можливої операції.

Великі переміщення з Брянської чи інших областей неможливо приховати. За словами генерала армії, Україна використовує вісім видів розвідки - від космічної та військової до агентурної, а стратегічні служби стежать не лише за рухом підрозділів, а й за рішеннями російського керівництва.

Будь-які рухи великих угруповань відстежуються в режимі онлайн. Ми бачимо шлях від стратегічних завдань і наказів Путіна, які потім виконують Герасимов та командувачі, до конкретного переміщення сил на полі бою. Тому несподіванки для нас не буде,

– наголосив генерал армії.

Для масштабного наступу в напрямку Чернігівщини Росії знадобилося б щонайменше 80 - 100 тисяч військових. Виділити таке угруповання Кремлю складно, адже основні сили вже залучені на фронті, а щомісячні втрати російської армії сягають близько 34 тисяч осіб.

Перекидання значної кількості військ із будь-якого іншого напрямку також створить там слабке місце, яким зможуть скористатися Сили оборони України. Тому загроза з Брянщини зберігається, але ресурсів для раптової широкомасштабної операції Росія наразі не має.

Лукашенко намагатиметься не вступати у відкриту війну

Білоруський режим навряд чи погодиться на широкомасштабний наступ проти України, навіть попри тиск Кремля. Лукашенко розуміє, що участь у війні може спричинити внутрішню дестабілізацію, адже переважна більшість білорусів, зокрема військових, не хоче воювати.

Лукашенко думає насамперед про себе і свій режим. Він знає, що початок війни може викликати дестабілізацію, тому що білоруси однозначно не хочуть воювати, особливо армія,

– пояснив Маломуж.

У разі прямої агресії Білорусь також ризикує отримати удари по військових об'єктах, інфраструктурі та ключових підприємствах, які забезпечуватимуть наступ. За оцінкою генерала армії, виведення з ладу навіть двох головних нафтопереробних заводів завдало б серйозного удару по білоруській економіці.

Лукашенко водночас побоюється і Путіна, який може посилювати тиск та вимагати більшої участі у війні. Саме тому він маневрує між Москвою, Пекіном, Анкарою та Вашингтоном, намагаючись позиціонувати себе як можливого посередника і уникнути відповідальності за підтримку російської агресії.

У Лукашенка немає перспектив виграти цю війну, а головне - він відчуває, що Путін може програти. Тому він лавірує, контактує з різними лідерами й намагається залишитися посередині в ролі миротворця,

– наголосив генерал армії.

Втім, відмова від відкритого вторгнення не виключає провокацій. Білоруські спецслужби й підрозділи КДБ тісно інтегровані з російськими структурами та можуть брати участь у диверсіях, забезпеченні атак, роботі радіолокаційних станцій і підтримці безпілотних систем.

Лукашенко опирається всіма засобами, тому шансів, що він розпочне війну, небагато. Однак ми не розслабляємося і готуємося до всіх сценаріїв, зокрема до війни із залученням російських та білоруських військ,

– наголосив Маломуж

Тому ймовірність прямого вступу білоруської армії у війну залишається низькою, але Україна продовжує готуватися до всіх сценаріїв. Загроза може проявитися не у великому наступі, а в окремих спецопераціях і допомозі Росії під час ударів по українській території.

Маломуж оцінив можливий наступ із півночі: дивіться відео