Спершу усіх 65 мігрантів з німецького судна Alan Kurdi переправлять на військовий корабель Мальти, на якому їх і доправлять до порту країни. Потім їх одразу повинні перерозподілити між іншими країнами-членами ЄС.

Таке рішення уряд Мальти погодив після переговорів з Європейською Комісією та Німеччиною. За їхніми результатами, країни ЄС погодилися "прийняти щонайменше половину з 58 мігрантів", яких врятували під час окремої операції військово-морських сил Мальти, повідомляє DW.

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Усі врятовані особи на борту будуть негайно переміщені до інших країн-членів Європейського Союзу. Жоден зі згаданих мігрантів не залишиться на Мальті, бо ця справа – не у сфері відповідальності мальтійської влади,

– йдеться у заяві уряду.

Крім того, будуть негайно евакуйовані троє мігрантів, які потребують термінової медичної допомоги.

На борту корабля Alan Kurdi перебувають 65 мігрантів, врятованих у Середземному морі біля берегів Лівії. Нымеччина висловила готовність прийняти частину мігрантів. Після кількох днів очікування дозволу на вхід в італійські територіальні води біля острова Лампедуза увечері 6 липня судно взяло курс на Мальту.

До цього глава МВС Німеччини Горст Зеегофер звернувся до свого італійського колеги Маттео Сальвіні із закликом впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі. Сальвіні відмовився відкрити порти і закликав Берлін позбавити німецьких прапорів судна, які рятують мігрантів, назвавши їх "торговцям людьми і контрабандистам".

Через що виникла суперечка між Італією та Німеччиною

29 червня на італійському острові Лампедуза була затримана капітан рятувального корабля Sea-Watch 3 громадянка Німеччини Карола Ракеті, її помістили під домашній арешт. Влада Італії звинувачувала Ракеті у тому, що вона всупереч забороні привела в порт судно з мігрантами, врятованими у Середземному морі. Зокрема, влада заявляла, що дали дозвіл на прийом тільки 13 осіб, а сумарно на борту корабля Sea-Watch 3 перебувало понад 40 осіб.

2 липня Ракеті звільнили. Глава МВС Італії заявив, що капітана вишлють з країни. Юридичні наслідки для німкені ще не минули. На 9 липня заплановане слухання щодо звинувачень на адресу капітана у сприянні нелегальній міграції.