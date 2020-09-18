Очільник Міністерства юстиції Денис Малюська вважає, що чутки про його звільнення є неправдивими. Також урядовець не вірить, що його посаду в Кабміні обійме чинна генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Чуткам про звільнення Малюськи уже два місяці

Малюська наголосив, що чутки про його звільнення поширюють вже протягом двох місяців. Про це міністр розповів в програмі "Мокрик По Живому" на hromadske.

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Через те, що протягом двох місяців жодних кадрових змін так і не було, очільник Мін'юсту в них не вірить. Натомість Малюська не приховує, що існують люди в парламенті та уряді, які таки не проти побачити його звільнення.

З першого дня роботи в Кабміні таке відчуття у мене є звичайно, і воно ніколи не щезало. Колись більше, колись менше,

– повідомив міністр.

Це цікаво! Раніше чутки про своє звільнення Малюська прокоментував у пості у фейсбуці. Міністр ще тоді наголосив, що у відставку не збирається. Свій допис міністр проілюстрував фото, на якому сидить у кабінеті з відерком попкорну в руках.

Що відомо про можливе звільнення Малюськи: