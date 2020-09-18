Малюська не вірить, що замість нього буде Венедіктова: міністр юстиції про чутки щодо звільнення
Очільник Міністерства юстиції Денис Малюська вважає, що чутки про його звільнення є неправдивими. Також урядовець не вірить, що його посаду в Кабміні обійме чинна генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Чуткам про звільнення Малюськи уже два місяці
Малюська наголосив, що чутки про його звільнення поширюють вже протягом двох місяців. Про це міністр розповів в програмі "Мокрик По Живому" на hromadske.
До теми Робоча схема: Баканов може очолити Офіс генпрокурора, а Венедіктова – Мін'юст, – ЗМІ
Через те, що протягом двох місяців жодних кадрових змін так і не було, очільник Мін'юсту в них не вірить. Натомість Малюська не приховує, що існують люди в парламенті та уряді, які таки не проти побачити його звільнення.
З першого дня роботи в Кабміні таке відчуття у мене є звичайно, і воно ніколи не щезало. Колись більше, колись менше,
– повідомив міністр.
Що відомо про можливе звільнення Малюськи:
- Чутки про звільнення Малюськи розповсюдили в ЗМІ.
- Главою Мін'юсту начебто незадоволена третина провладної фракції "Слуга народу".
- Кандидатом на посаду Малюськи називали генпрокурорку Ірини Венедіктову.
- Своєю чергою, Офіс Генпрокурора начебто міг би очолити голова СБУ Іван Баканов.
- Зазначимо, що у фракції "Слуга народу" інформацію про такі кадрові перестановки не підтвердили.