У Мангуші окупанти створили ще один фільтраційний табір для маріупольців, де шукають "нацистів"

У Мангуші окупанти створили ще один фільтраційний табір для маріупольців. Вороги перевіряють всіх, хто виїздить до Бердянська.

Відповідну інформацію оприлюднила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Про це вона написала ввечері 6 квітня – на 42 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти створили ще один фільтраційний табір під Маріуполем

З'явився ще один фільтраційний табір у Мангуші і відтепер всі, хто виїздить до Бердянська, мають пройти фільтрацію. Жорстку і тривалу,

– написала Денісова.

Уповноважена Ради з прав людини пояснила, що окупанти проводять "зачистку" – тобто вони намагаються виявити всіх так званих "нацистів", до яких віднесли усіх незгодних з режимом ворогів та окупацією.

Ба більше, відомо, що:

на постійній основі окупанти депортують українців до Росії;

за інформацією свідків, до фільтраційного табору потрапила остання чинна у місті Маріуполь лікарня № 4 з усім персоналом та хворими;

свідки додали, що в Маріуполь ворог завіз мобільний крематорій та техніку для розбору завалів.

Жителів збирають так звані "люди" з окупованих територій. Зокрема так звані самопроголошені "ватажки" з Донбасу намагались "узаконити" фільтраційні табори у Докучаєвську та Мангуші.

Людмила Денісова пояснила, що дії окупантів підпадають під статтю про "геноцид".

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів Росії в Україні" – пояснила Денісова.

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