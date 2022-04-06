У Мангуші окупанти створили ще один фільтраційний табір для маріупольців, де шукають "нацистів"
Джерело:Людмила Денісова
У Мангуші окупанти створили ще один фільтраційний табір для маріупольців. Вороги перевіряють всіх, хто виїздить до Бердянська.
Відповідну інформацію оприлюднила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Про це вона написала ввечері 6 квітня – на 42 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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З'явився ще один фільтраційний табір у Мангуші і відтепер всі, хто виїздить до Бердянська, мають пройти фільтрацію. Жорстку і тривалу,
– написала Денісова.
Уповноважена Ради з прав людини пояснила, що окупанти проводять "зачистку" – тобто вони намагаються виявити всіх так званих "нацистів", до яких віднесли усіх незгодних з режимом ворогів та окупацією.
Ба більше, відомо, що:
- на постійній основі окупанти депортують українців до Росії;
- за інформацією свідків, до фільтраційного табору потрапила остання чинна у місті Маріуполь лікарня № 4 з усім персоналом та хворими;
- свідки додали, що в Маріуполь ворог завіз мобільний крематорій та техніку для розбору завалів.
Жителів збирають так звані "люди" з окупованих територій. Зокрема так звані самопроголошені "ватажки" з Донбасу намагались "узаконити" фільтраційні табори у Докучаєвську та Мангуші.
Людмила Денісова пояснила, що дії окупантів підпадають під статтю про "геноцид".
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів Росії в Україні" – пояснила Денісова.
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