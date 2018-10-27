Маніпуляція і розмивання вимог: в Україні одночасно пройшли два мітинги за легалізацію канабісу

"Конопляний марш" відбувся 27 жовтня на Європейській площі міста Дніпра. В ньому взяли участь кілька десятків осіб, серед них була переважно молодь. У це же день в Києві було проведено "Марш свободи за реформи у державній політиці щодо наркотиків".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Учасники пройшлись по Європейській площі, яку патрулювала поліція. В руках люди тримали плакати з написами "У Європі – легалайз. Україна – Європа?", "Конопляний марш свободи". Також учасники скандували "Марихуана – не наркотик".

Ми хочемо, щоб медичні коноплі були легалізовані для рекреаційного споживання, для медичного застосування і для наукових досліджень. Щодо рекреаційного вживання, ми вважаємо, що варто вивести з-під кримінального та адміністративного переслідування зберігання і продаж близько 5 грамів медичних конопель на людину,

– зазначив організатор заходу Костянтин Баранкін.

Окрім того, він підкреслив, що сьогодні "в Україні вся торгівля коноплями підпільна".

"Сьогодні від 500 до 1 тисячі людей на рік арештовують за володіння коноплями, бо є адміністративна відповідальність за це. Ми хочемо, щоб це було скасовано. Ми також хочемо домогтись єдиного підходу до психоактивних речовин, якими є і медичні коноплі, й алкоголь, тобто на продаж алкоголю також мають бути кількісні обмеження", – додав організатор заходу Костянтин Баранкін.

Як зазначили організатори, вони відправлять петицію зі своїми вимогами до Верховної Ради та Міністерства охорони здоров’я України.



Марш у Києві

До слова, у цей же день, 27 жовтня, організаційна група "Маршу свободи за реформи у державній політиці щодо наркотиків" провела мітинг у Києві. За їніми словами, вони не мають стосунку до організації вуличної акції в Дніпрі.

Використовуючи ідентичну назву, схожу символіку заходу та фотоілюстрації "Маршу свободи" різних років, ці громадяни озвучують вимоги, ніяк не дотичні до вимог "Маршу свободи" під Кабміном. Активісти переконані, що метою такої маніпуляції є зміщення акцентів щодо мети кампанії та розмивання вимог "Маршу свободи" в інформаційному полі,

– йдеться у заяві.

На марш у Києві прийшла приблизно сотня учасників, їхньою вимогою було затвердження урядом річного плану реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків.​ За словами речниці маршу в Києві Тетяна Кузьменко, в Україні блокуються ключові питання державної стратегії, а саме – наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів. Також до списку питань вона додала декриміналізацію малозначних правопорушень, наприклад, зберігання без мети збуту невеликих кількостей канабісу.



Під час акції кілька невідомих хотіли відібрати плакати

Як зазначає кореспондент "Радіо Свобода", у Києві під час акції кілька невідомих з приховуваними обличчями спробували відібрати та порвати кілька плакатів учасників мітингу. Вони не представилися, проте заявили, що виступають "за здоровий спосіб життя". Стратегію державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року уряд схвалив у серпні 2013 року.

Нагадаємо, в Канаді набув чинності закон, який легалізує марихуану, що зробило її другою країною світу після Уругваю і першою країною "Великої сімки", де можна вільно продавати і купувати марихуану в рекреаційних цілях.