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      Манипуляция и размывание требований: в Украине прошли два митинга за легализацию канабиса

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      "Конопляный марш" в Днепре
      "Конопляный марш" в Днепре / radiosvoboda.org

      "Конопляный марш" состоялся 27 октября на Европейской площади города Днепра. В нем приняли участие несколько десятков человек, среди них была преимущественно молодежь. В это же день в Киеве был проведен "Марш свободы за реформы в государственной политике в отношении наркотиков".

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

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      Участники прошлись по Европейской площади, которую патрулировала полиция. В руках люди держали плакаты с надписями "В Европе – легалайз. Украина – Европа?", "Конопляный марш свободы". Также участники скандировали "Марихуана – не наркотик".

      Мы хотим, чтобы медицинские конопли были легализованы для рекреационного потребления, для медицинского применения и для научных исследований. Относительно рекреационного употребления, мы считаем, что следует вывести из-под уголовного и административного преследования хранение и продажу около 5 граммов медицинской конопли на человека,
      – отметил организатор мероприятия Константин Баранкин.

      Кроме того, он подчеркнул, что сегодня "в Украине вся торговля коноплей подпольная".

      "Сегодня от 500 до 1 тысячи человек в год арестовывают за обладание коноплей, потому что есть административная ответственность за это. Мы хотим, чтобы это было отменено. Мы также хотим добиться единого подхода к психоактивным веществам, которыми являются и медицинские сорта конопли и алкоголь, то есть на продажу алкоголя также должны быть количественные ограничения", – добавил организатор мероприятия Константин Баранкин.

      Как отметили организаторы, они отправят петицию со своими требованиями к Верховной Раде и Министерству здравоохранения Украины.

      конопля марш київ
      Марш в Киеве

      К слову, в этот же день, 27 октября, организационная группа "Марша свободы за реформы в государственной политике в отношении наркотиков" провела митинг в Киеве. По иным словам, они не имеют отношения к организации уличной акции в Днепре.

      Используя идентичное название, похожую символику мероприятия и фотоиллюстрации "Марша свободы" разных лет, эти граждане озвучивают требования, никак не касающиеся требований "Марша свободы" под Кабмином. Активисты убеждены, что целью такой манипуляции является смещение акцентов относительно цели кампании и размывание требований "Марша свободы" в информационном поле,
      – говорится в заявлении.

      На марш в Киеве пришла примерно сотня участников, их требованием было утверждение правительством годового плана реализации Стратегии государственной политики относительно наркотиков.​ По словам пресс-секретаря марша в Киеве Татьяна Кузьменко, в Украине блокируются ключевые вопросы государственной стратегии, а именно – научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств. Также в списке вопросов она добавила декриминализацию малозначительных правонарушений, например, хранение без цели сбыта небольших количеств каннабиса.

      марш у икєві конопля канабіс
      Во время акции несколько неизвестных хотели отобрать плакаты

      Как отмечает корреспондент "Радио Свобода", в Киеве во время акции несколько неизвестных с скрытыми лицами попытались отобрать и порвать несколько плакатов участников митинга. Они не представились, однако заявили, что выступают "за здоровый образ жизни". Стратегию государственной политики в отношении наркотиков на период до 2020 года правительство одобрило в августе 2013 года.

      Напомним, в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану, что сделало ее второй страной мира после Уругвая и первой страной "Большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.

      Теги: Новости Украины Медицина медицинский каннабис Законодательство протесты Министерство здравоохранения Украины Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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