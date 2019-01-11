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      Олексій Чибісов

      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах

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      Алчевський металургійний комбінат
      Алчевський металургійний комбінат / Фото з відкритих джерел

      З початку року в "ДНР" та "ЛНР" відбулися достатньо знакові інциденти, пов'язані з руйнуванням колишніх містобудівних підприємств. "Відзначилися" Алчевський металургійний комбінат та Макіївський металургійний завод.

      На окупованій Луганщині на землю впали десятки тон перекриття даху площею 900 квадратних метрів, а на Донеччині й взагалі хлопнулися тисячі тон плит та заліза, які раніше були трьома тисячами квадратів даху прокатного стану №390.

      Чому ці аварії знакові? Та тому що "влада" псевдореспублік тільки каже про вставання з колін, але ані копійки не внесла не те, що на модернізацію захоплених підприємств, але й на банальне утримання інфраструктури хоч у якомусь вигляді.

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      Тож дивуватися руйнуванням нема чого. Більше того, подібні події відбуватимуться всюди на окупованих територіях. І ніяких обстрілів для остаточного знищення заводів не потрібно.

      Цікавим є і той факт, що обидва підприємства працювали навіть попри відсутність нормального прибутку.

      Але ж тепер навіть робити вигляд роботи заводів їхні нові власники не можуть. Більше того, у Макіївці впало перекриття та поруйнувало станки. Сталося це безпосередньо під час робочого дня і лише дивом ніхто не постраждав.

      І якщо прості роботяги лише зрозуміли, що їхнім місцям працевлаштування настав кінець, бойовики не могли повірити власним очам. На їх думку, падіння тон металу є нічим іншим, як різдвяним дивом, адже тепер вони зможуть займатися улюбленою справою  розпилювати все на лом.

      Через те, що бажання працювати із болгарками та різаками висловило надто багато угрупувань, між ними одразу ж виникли досить масштабні розбірки. Кажуть, навіть до стрілянини спочатку дійшло.

      Втім, навіть конфлікти не зупинили мародерів. Командування окремих підрозділів поділило територію надзвичайної події на окремі зони, то ж справу було вирішено досить мирним шляхом.

      Пилятимуть днями і ночами, без відпочинку. Індустріальний Донбас, як кажуть.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини Луганська Новини Донецька Макіївка Металургія Алчевськ
      Джерело: 24 Канал
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