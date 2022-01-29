Марення Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що українці стягують свої війська до кордону. Мовляв, саме Україна "провокує" на агресію.

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Хто це білорусам погрожує? Голоси в лукашенківській голові? А щодо санкцій, чому вусатий не говорить про те, за що вони були введені? І йому варто було б чесно вийти і сказати, що саме він ставить білорусів на межу виживання, а не якийсь там злий Захід.

Я не погрожую, підкресліть це, я не погрожую, я просто попереджаю,

– казав Лукашенко.

Зазвичай так говорять виключно у випадку погроз. Та якось серйозно сприймати Лукашенка вже складно, Білорусь кілька років тому остаточно втратила суб'єктність, тому усі заяви допоки він буде при владі не будуть розходитись з головною лінією Московії.

Ба більше, коли Путіну заманеться – на території Білорусії будуть тривати військові навчання.

"Ці навчання не повинні бути лише білоруськими, це мають бути нормальні вчення щодо відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами Заходу", – пояснював Лукашенко.



Лукашенко, як і Путін, запевняє, що Захід є небезпечним / Фото Getty Images

Отже, певний задум плануєте відпрацьовувати? Зрозуміло. Тільки от що цікаво, це відео тижневої давнини і тут Лукашенко говорить про таке.

"Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут раптово якісь війська стягнули", – сказав Лукашенко.

Тобто він наголошував, що накопичення військ відбудеться через навчання, однак вже цього тижня видає зовсім інше.

Ґвалт щодо навчання. Єдине, що б ви розуміли, збіглися ці навчання з формуванням на Півдні якогось контингенту білоруських збройних сил. Я змушений це робити, бо на кордоні з Україною у нас не краще, ніж з поляками,

– запевняв Лукашенко.

То що вже виходить – не просто навчання, а навчання, які просто так збіглися с формуванням контингенту? Все тут зрозуміло. Перейдемо до наступних антигероїв.

Дивіться "Infoнаступ" про скандальні заяви політиків: відео

Скандальний Шенбах

Командувач військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Крим пішов і вже не повернеться". Ці слова просто спалахнули скандалом, після чого Шенбах пішов у відставку.

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Все доволі просто – Крим нікуди не пішов, його забрали, він окупований Московією. Тимчасово окупований. Наступна цитата цього розумника про Путіна.

"Міністерка мене запитала, чого справді хоче Росія. Чи хоче поглинути цю смужку землі (Донбас – 24 канал)? Ні, це нонсенс. Я думаю, Путін тисне на нас просто тому, що може це зробити. Він прагне розколоти ЄС. Та насправді він просто хоче поваги. Боже, для нас проявити трохи поваги – це нічого не коштує", – сказав Шенбах.



Шенбах потрапив у базу "Миротворця" / Фото DPA

Путін, мовляв, прагне розколоти ЄС. Німці, а ви чого прагнете? Повагу проявляти до Путіна? До вбивці та крадія? Добре, припустимо, що вам начхати на Україну, однак де усвідомлення того, що саме Московія, на чолі якої стоїть Путін, створила реальну загрозу великої війни в Європі?

Чи газові труби вже настільки глибоко сидять, що думати заважають? А ось фраза "для нас проявити трохи поваги нічого не коштує" – шкода, що він її не розшифрував.

Що означає оце "трохи поваги"? Закрити очі на ситуацію на українських кордонах – це "трохи поваги"? Можливо, визнати Крим російським? Чи піти ще далі і взагалі про "один народ" заспівати? Та поки вони зупинились на блокуванні передачі Україні зброї, що в цьому випадку особливо дратує.

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Окей, ви там в своїй Німеччині вирішили, що передавати чи навіть продавати зброю Україні не будете. Нехай так, але коли Естонія вирішує нам допомогти – ви берете і встромляєте палки в колеса, прикриваючись формальним привидом.

Чому заборонили

Через те, що 122-міліметрові гаубиці Д-30 були вироблені ще за часів НДР, а фактично за часів радянської окупації частини Німеччини, тому вони мають право зараз блокувати її продаж чи передачу. Заяви ледь не на всіх рівнях в них звучать однакові – Україна не має отримувати зброю.

І часто вони прикривають це тим, мовляв, вони ж посередники в нормандському форматі, вони не хочуть змінювати баланс, не хочуть загострень та й взагалі в них політика така – не надавати зброю в райони бойових дій. Хоча Ізраїль для них, звісно, виключення, певно тут сором та почуття провини бере гору.

Та тільки от їхні нинішні дії лише додають майбутнім поколінням німців приводів для почуття провини. Ця політика не є якимось винаходом Шольца, усі ці загравання з Росією розпочались ще за часів Ангели Меркель. Тому такий розвиток подій не шокує.

Міланович не відстає

На жаль, не Німеччиною єдиною. Міністерство закордонних справ України висловило вимогу публічного спростування образливих заяв президента Хорватії Зорана Мілановича щодо нашої країни. Він назвав Революцію Гідності "переворотом" і заявив, що Україні не місце у НАТО.

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Їхній прем'єр-міністр вже вибачився за свого недолугого президента. Заяви Мілановича дійсно зачепили українців, і річ не лише в частині про НАТО… Хоча і незрозуміло з якого дива президент країни, яка лише в 2009 році стала членом НАТО, може дозволити собі визначати кому там місце, а кому ні.

По справжньому дратує фраза щодо Революції Гідності. Оцей "скабєєвсько-кісєльовський переворот". Невже президент Хорватії вирішив позмагатись з сербами за кремлівську годівничку на Балканах?

Тест для визначення "хто є хто"

Навіщо я вам взагалі показую цю всю картину з Німеччиною, хорватським президентом, Лукашенком – це не для того, аби зараз кричати "зрада", "як нас всі кинули" і тому подібне. Це не так.

Таких відморозків в міжнародній політиці переважна меншість, а загалом ситуація, яка склалась довкола нашої держави є чудовим тестом для визначення "хто є хто". От і побачили.

Приємні новини

Перейдемо до приємних новин. НАТО дало письмову відповідь на московитські "хатєлки" щодо задокументованих гарантій не вступу України до Альянсу.

Фактично московитам сказали: "Все, ваша авантюра провалена". Ба більше, їм ще й Столтенберг згадав за війська в Україні, Грузії та Молдові. Ще смішніше зараз дивитися на те, що неслося в "зомбоящиках" за день до цієї відповіді.

Про російську пропаганду та підготовку санкцій щодо телеканалу "Наш" – дивіться у відео "Infoнаступ".